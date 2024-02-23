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Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/artisty-1929101955.html
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества
Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:14
2024-02-23T05:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Чередниченко, проживающего в Луганской народной республике (ЛНР), с Днём защитника Отечества, сообщили в Минобороны РФ. "Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет, пообщались с ветераном, а также его дочерью. Помимо поздравительных открыток от детей, ветерану передали продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости. Закончив беседу, военнослужащие пообещали Василию Демьяновичу в День Победы снова приехать с расширенной музыкальной программой, содержащей его любимые песни", - рассказали в Минобороны. Чередниченко Василий Демьянович, 1922 года рождения, сразу после окончания школы попал на фронт, принимал участие в Сталинградской битве, во время которой получил ранение. После лечения вернулся в строй, закончил войну в звании лейтенанта и впоследствии связал свою судьбу со службой в Вооруженных силах СССР. Закончил военную службу в звании полковника.
https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html
россия
луганская народная республика
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безопасность, россия, центральный военный округ, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Луганская Народная Республика
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества

Артисты ансамбля ЦВО поздравили ветерана из ЛНР с Днём защитника Отечества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМемориал защитникам Донбасса после реставрации в Луганске
Мемориал защитникам Донбасса после реставрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мемориал защитникам Донбасса после реставрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Чередниченко, проживающего в Луганской народной республике (ЛНР), с Днём защитника Отечества, сообщили в Минобороны РФ.
"Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет, пообщались с ветераном, а также его дочерью. Помимо поздравительных открыток от детей, ветерану передали продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости. Закончив беседу, военнослужащие пообещали Василию Демьяновичу в День Победы снова приехать с расширенной музыкальной программой, содержащей его любимые песни", - рассказали в Минобороны.
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Чередниченко Василий Демьянович, 1922 года рождения, сразу после окончания школы попал на фронт, принимал участие в Сталинградской битве, во время которой получил ранение. После лечения вернулся в строй, закончил войну в звании лейтенанта и впоследствии связал свою судьбу со службой в Вооруженных силах СССР. Закончил военную службу в звании полковника.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЦентральный военный округЛуганская Народная Республика
 
 
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