https://ria.ru/20240223/artisty-1929101955.html
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества
Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:14
2024-02-23T05:14
2024-02-23T05:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893940001_0:57:3162:1836_1920x0_80_0_0_8115ae0123478595f2117351361e9869.jpg
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Чередниченко, проживающего в Луганской народной республике (ЛНР), с Днём защитника Отечества, сообщили в Минобороны РФ. "Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет, пообщались с ветераном, а также его дочерью. Помимо поздравительных открыток от детей, ветерану передали продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости. Закончив беседу, военнослужащие пообещали Василию Демьяновичу в День Победы снова приехать с расширенной музыкальной программой, содержащей его любимые песни", - рассказали в Минобороны. Чередниченко Василий Демьянович, 1922 года рождения, сразу после окончания школы попал на фронт, принимал участие в Сталинградской битве, во время которой получил ранение. После лечения вернулся в строй, закончил войну в звании лейтенанта и впоследствии связал свою судьбу со службой в Вооруженных силах СССР. Закончил военную службу в звании полковника.
https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893940001_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_5f222da40419efb1d85eb33e89c7e211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, центральный военный округ, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Луганская Народная Республика
Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества
Артисты ансамбля ЦВО поздравили ветерана из ЛНР с Днём защитника Отечества