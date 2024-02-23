https://ria.ru/20240223/artisty-1929101955.html

Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества

Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Артисты ансамбля поздравили ветерана из ЛНР с Днем защитника Отечества

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T05:14

2024-02-23T05:14

2024-02-23T05:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

центральный военный округ

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Чередниченко, проживающего в Луганской народной республике (ЛНР), с Днём защитника Отечества, сообщили в Минобороны РФ. "Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет, пообщались с ветераном, а также его дочерью. Помимо поздравительных открыток от детей, ветерану передали продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости. Закончив беседу, военнослужащие пообещали Василию Демьяновичу в День Победы снова приехать с расширенной музыкальной программой, содержащей его любимые песни", - рассказали в Минобороны. Чередниченко Василий Демьянович, 1922 года рождения, сразу после окончания школы попал на фронт, принимал участие в Сталинградской битве, во время которой получил ранение. После лечения вернулся в строй, закончил войну в звании лейтенанта и впоследствии связал свою судьбу со службой в Вооруженных силах СССР. Закончил военную службу в звании полковника.

https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html

россия

луганская народная республика

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безопасность, россия, центральный военный округ, луганская народная республика