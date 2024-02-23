https://ria.ru/20240223/armiya-1929092792.html
Путин рассказал о неустрашимом характере армии и флота России
Путин рассказал о неустрашимом характере армии и флота России - РИА Новости, 23.02.2024
Путин рассказал о неустрашимом характере армии и флота России
Россия гордится армией и флотом, их неустрашимым характером и верностью русской воинской школе, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:35
2024-02-23T00:35
2024-02-23T00:36
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия гордится армией и флотом, их неустрашимым характером и верностью русской воинской школе, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. "Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о неустрашимом характере армии и флота России
Путин: Россия гордится неустрашимым характером своих армии и флота
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия гордится армией и флотом, их неустрашимым характером и верностью русской воинской школе, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
"Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.
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