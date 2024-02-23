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Москва попросила у Еревана разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
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16:59 23.02.2024 (обновлено: 17:56 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929173883.html
Москва попросила у Еревана разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ
Москва попросила у Еревана разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
Москва попросила у Еревана разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ
Москва на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ ждет от Еревана разъяснений по этому вопросу, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:59
2024-02-23T17:56
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
никол пашинян
армения
одкб
россия
политика
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Москва на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ ждет от Еревана разъяснений по этому вопросу, сообщили РИА Новости в МИД России."Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу "заморозки участия" Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой Организации", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве отметили, что Москва категорически не приемлет упреки властей Армении насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств при обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Там напомнили, что в сентябре 2022 года по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба Организации. По итогам Совет коллективной безопасности ОДКБ решил развернуть в Армении мониторинговую миссию. &quot;Не наша вина и не вина других членов Организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями&quot;, — отметили в МИД.В ведомстве заявили, что вместо этого Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из Евросоюза. При этом "всем известные факты говорят сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы", добавили в министерстве.Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами. При этом там с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях Организации, "что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны". В ведомстве выразили надежду, что армянские власти придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем "будирования" в публичном пространстве.Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой своего членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся Организацией в последнее время.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html
https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), никол пашинян, армения, одкб, россия, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Никол Пашинян, Армения, ОДКБ, Россия, Политика
Москва попросила у Еревана разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ

МИД: Россия ждет разъяснений по заявлениям о заморозке участия Армении в ОДКБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Москва на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ ждет от Еревана разъяснений по этому вопросу, сообщили РИА Новости в МИД России.
«
"Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу "заморозки участия" Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой Организации", — подчеркнули в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Политолог назвал заморозку участия Армении в ОДКБ демаршем
Вчера, 12:07
В министерстве отметили, что Москва категорически не приемлет упреки властей Армении насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств при обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Там напомнили, что в сентябре 2022 года по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба Организации. По итогам Совет коллективной безопасности ОДКБ решил развернуть в Армении мониторинговую миссию.
«

"Не наша вина и не вина других членов Организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями", — отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что вместо этого Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из Евросоюза. При этом "всем известные факты говорят сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы", добавили в министерстве.
Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
Вчера, 09:55
Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами. При этом там с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях Организации, "что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны". В ведомстве выразили надежду, что армянские власти придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем "будирования" в публичном пространстве.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой своего членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".
В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся Организацией в последнее время.
Никол Пашинян
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины
18 февраля, 23:30
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Никол ПашинянАрменияОДКБРоссияПолитика
 
 
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