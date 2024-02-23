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Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности"
Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности" - РИА Новости, 23.02.2024
Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности"
Цель России – создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:53
2024-02-23T05:53
2024-02-23T05:53
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Цель России – создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В пятницу посольство России в США организовало торжественный прием по случаю Дня защитника Отечества, на котором присутствовали в том числе и иностранные гости. "Наша общая цель - создать систему гарантий равной и неделимой безопасности, основанную на усилиях всех заинтересованных государств", – сказал Антонов в ходе мероприятия. Он отметил, что сейчас российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках специальной военной операции, приближая общую победу.
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности"
Антонов выступил за создание системы гарантий "равной и неделимой безопасности"
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Цель России – создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В пятницу посольство России в США
организовало торжественный прием по случаю Дня защитника Отечества, на котором присутствовали в том числе и иностранные гости.
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"Наша общая цель - создать систему гарантий равной и неделимой безопасности, основанную на усилиях всех заинтересованных государств", – сказал Антонов в ходе мероприятия.
Он отметил, что сейчас российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках специальной военной операции, приближая общую победу.
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