https://ria.ru/20240223/antonov-1929103056.html

Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности"

Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности" - РИА Новости, 23.02.2024

Антонов высказался за систему гарантий "равной и неделимой безопасности"

Цель России – создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T05:53

2024-02-23T05:53

2024-02-23T05:53

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Цель России – создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В пятницу посольство России в США организовало торжественный прием по случаю Дня защитника Отечества, на котором присутствовали в том числе и иностранные гости. "Наша общая цель - создать систему гарантий равной и неделимой безопасности, основанную на усилиях всех заинтересованных государств", – сказал Антонов в ходе мероприятия. Он отметил, что сейчас российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках специальной военной операции, приближая общую победу.

https://ria.ru/20240222/bayden-1929081593.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов