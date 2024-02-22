https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.02.2024
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:22
2024-02-22T09:22
2024-02-22T10:41
общество
россия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956 г.р., г. Москва", - указано на сайте Росфинмониторинга. Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240221/inoagenty-1928857222.html
https://ria.ru/20240216/inoagent-1927882991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева в перечень экстремистов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956 г.р., г. Москва", - указано на сайте Росфинмониторинга.
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Минюст РФ
включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина
.
В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, признанное иноагентом в России
Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов