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Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.02.2024
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09:22 22.02.2024 (обновлено: 10:41 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.02.2024
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:22
2024-02-22T10:41
общество
россия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956 г.р., г. Москва", - указано на сайте Росфинмониторинга. Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240221/inoagenty-1928857222.html
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общество, россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева в перечень экстремистов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖурналист Евгений Киселев*
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Журналист Евгений Киселев*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956 г.р., г. Москва", - указано на сайте Росфинмониторинга.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 22:27
Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина.
В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, признанное иноагентом в России
Предприниматель Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов
16 февраля, 21:11
 
ОбществоРоссияУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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