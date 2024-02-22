https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html

Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.02.2024

Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:22

2024-02-22T09:22

2024-02-22T10:41

общество

россия

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Журналист Евгений Киселев* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956 г.р., г. Москва", - указано на сайте Росфинмониторинга. Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В настоящее время Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240221/inoagenty-1928857222.html

https://ria.ru/20240216/inoagent-1927882991.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)