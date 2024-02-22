Рейтинг@Mail.ru
Участь Зеленского печальна, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928918440.html
Участь Зеленского печальна, заявил Медведев
Участь Зеленского печальна, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Участь Зеленского печальна, заявил Медведев
Участь Владимира Зеленского печальна, в истории своей страны он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес, заявил... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:06
2024-02-22T11:06
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928905041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75aa3882756de25897ff0f9c73aacd12.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участь Владимира Зеленского печальна, в истории своей страны он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна – в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принёс. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано. Это всё, что я могу о нём сказать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе Зеленского.
https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев о том, кем в истории Украины останется Зеленский
Медведев о том, кем в истории Украины останется Зеленский
2024-02-22T11:06
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928905041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0107c4e71bbdc816fd8345506792be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, дмитрий медведев
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Участь Зеленского печальна, заявил Медведев

Медведев: в истории Украины Зеленский останется кровавым клоуном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участь Владимира Зеленского печальна, в истории своей страны он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна – в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принёс. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано. Это всё, что я могу о нём сказать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе Зеленского.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление
Вчера, 01:30
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала