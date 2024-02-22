https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928918440.html

Участь Зеленского печальна, заявил Медведев

Участь Зеленского печальна, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Участь Зеленского печальна, заявил Медведев

Участь Владимира Зеленского печальна, в истории своей страны он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес, заявил... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:06

2024-02-22T11:06

2024-02-22T11:06

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участь Владимира Зеленского печальна, в истории своей страны он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна – в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принёс. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано. Это всё, что я могу о нём сказать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе Зеленского.

https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html

россия

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россия, владимир зеленский, дмитрий медведев