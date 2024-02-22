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"Вали отсюда": поляков разъярило дерзкое предложение Зеленского - РИА Новости, 22.02.2024
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02:24 22.02.2024 (обновлено: 03:01 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html
"Вали отсюда": поляков разъярило дерзкое предложение Зеленского
"Вали отсюда": поляков разъярило дерзкое предложение Зеленского - РИА Новости, 22.02.2024
"Вали отсюда": поляков разъярило дерзкое предложение Зеленского
Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского за его обращение к польскому премьеру Дональду Туску, в котором он призвал... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:24
2024-02-22T03:01
в мире
польша
украина
киев
владимир зеленский
дональд туск
евросоюз
оон
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского за его обращение к польскому премьеру Дональду Туску, в котором он призвал встретиться на границе двух стран для "справедливого" урегулирования ситуации с транспортной блокадой."Такие вещи решают в кабинетах, а не устраивают шоу в социальных сетях: признаюсь, очень красивое шоу. Не хватило только воспоминания о Волыни", — написал Okiem emigranta."Украина хочет справедливо разрешить ситуацию на границе" — нет, не хочет. С самого начала она пытается нечестным образом действовать во вред Польше", — посетовала Szmer."Уважаемый господин, для представителя страны, где убийцы поляков почитаются как герои, это очень смелое обращение", —заявил Agencja Bezpieczeństwa Narodowego."Вы в сентябре на заседании ООН оскорбили нас, теперь я уже готов ко всему. Мне это все надоело. Мы должны бороться за польских фермеров", — отметил Przemysław Tulwin."Никто и никогда вам больше не поверит. Два года вы возили в Польшу и ЕС токсичные продукты. Два года вы делали это намеренно, разрушая отрасли польской экономики. Никакая "война" (о которой лгут каждый день) не является оправданием. Так не поступают "партнеры". Вали отсюда", — возмутился Maltaquas.Польские фермеры во вторник активизировали протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Протестующие высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, дональд туск, евросоюз, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Евросоюз, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)

"Вали отсюда": поляков разъярило дерзкое предложение Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского за его обращение к польскому премьеру Дональду Туску, в котором он призвал встретиться на границе двух стран для "справедливого" урегулирования ситуации с транспортной блокадой.
"Такие вещи решают в кабинетах, а не устраивают шоу в социальных сетях: признаюсь, очень красивое шоу. Не хватило только воспоминания о Волыни", — написал Okiem emigranta.
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01:30
"Украина хочет справедливо разрешить ситуацию на границе" — нет, не хочет. С самого начала она пытается нечестным образом действовать во вред Польше", — посетовала Szmer.
«
"Уважаемый господин, для представителя страны, где убийцы поляков почитаются как герои, это очень смелое обращение", —заявил Agencja Bezpieczeństwa Narodowego.
"Вы в сентябре на заседании ООН оскорбили нас, теперь я уже готов ко всему. Мне это все надоело. Мы должны бороться за польских фермеров", — отметил Przemysław Tulwin.
"Никто и никогда вам больше не поверит. Два года вы возили в Польшу и ЕС токсичные продукты. Два года вы делали это намеренно, разрушая отрасли польской экономики. Никакая "война" (о которой лгут каждый день) не является оправданием. Так не поступают "партнеры". Вали отсюда", — возмутился Maltaquas.
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Польские фермеры во вторник активизировали протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Протестующие высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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