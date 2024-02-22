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"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.02.2024
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11:01 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928916426.html
"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.02.2024
"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
Российские военные завладели инициативой в зоне спецоперации, заявил бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью The Washington Post. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:01
2024-02-22T11:01
в мире
авдеевка
донецк
украина
роберт гейтс
сергей шойгу
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные завладели инициативой в зоне спецоперации, заявил бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью The Washington Post.&quot;Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта&quot;, — отметил он.Гейтс считает, что ВС России завладели инициативой в наступлении на Украине, охарактеризовав ситуацию как "русский натиск".Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html
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в мире, авдеевка, донецк, украина, роберт гейтс, сергей шойгу, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, политика
В мире, Авдеевка, Донецк, Украина, Роберт Гейтс, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Политика
"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

Экс-директор ЦРУ Гейтс: Россия завладела инициативой в наступлении на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные завладели инициативой в зоне спецоперации, заявил бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью The Washington Post.
«

"Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта", — отметил он.

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Гейтс считает, что ВС России завладели инициативой в наступлении на Украине, охарактеризовав ситуацию как "русский натиск".
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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В миреАвдеевкаДонецкУкраинаРоберт ГейтсСергей ШойгуВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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