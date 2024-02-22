https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928916426.html

"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.02.2024

"Русский натиск". Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

Российские военные завладели инициативой в зоне спецоперации, заявил бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью The Washington Post. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:01

2024-02-22T11:01

2024-02-22T11:01

в мире

авдеевка

донецк

украина

роберт гейтс

сергей шойгу

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные завладели инициативой в зоне спецоперации, заявил бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью The Washington Post."Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта", — отметил он.Гейтс считает, что ВС России завладели инициативой в наступлении на Украине, охарактеризовав ситуацию как "русский натиск".Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html

https://ria.ru/20240222/oskorblenie-1928888674.html

авдеевка

донецк

украина

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