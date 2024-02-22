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Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
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18:13 22.02.2024 (обновлено: 18:30 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/zapret-1929049235.html
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии
Парламент Латвии на заседании в четверг запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:13
2024-02-22T18:30
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма."Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте парламента.Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.Согласно минсельхозу Латвии, что за первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.
https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html
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латвия, россия, белоруссия, в мире, экономика, евросоюз
Латвия, Россия, Белоруссия, В мире, Экономика, Евросоюз
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

© РИА Новости / Андрей КамышевЗдание Сейма Латвии
Здание Сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Андрей Камышев
Здание Сейма Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма.
"Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте парламента.
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Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
Согласно минсельхозу Латвии, что за первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.
В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.
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