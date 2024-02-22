https://ria.ru/20240222/zapret-1929049235.html

Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024

Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

Парламент Латвии на заседании в четверг запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:13

2024-02-22T18:13

2024-02-22T18:30

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма."Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте парламента.Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.Согласно минсельхозу Латвии, что за первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.

https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, россия, белоруссия, в мире, экономика, евросоюз