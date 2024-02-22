https://ria.ru/20240222/zaporozhe-1929060141.html

Бывший офицер СБУ заявил, что Запорожье в 2014 году не поддерживало Майдан

Бывший офицер СБУ заявил, что Запорожье в 2014 году не поддерживало Майдан - РИА Новости, 22.02.2024

Бывший офицер СБУ заявил, что Запорожье в 2014 году не поддерживало Майдан

Жители Запорожья и Запорожской области 10 лет назад не поддерживали киевский майдан, в регионе митинговали приезжие, которые вели себя очень агрессивно по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:05

2024-02-22T19:05

2024-02-22T19:05

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Жители Запорожья и Запорожской области 10 лет назад не поддерживали киевский майдан, в регионе митинговали приезжие, которые вели себя очень агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. В январе-феврале 2014 года Прозоров служил в управлении СБУ по Запорожской области. По его словам, первые беспорядки в городе Запорожье произошли 26 января 2014 года, причем среди сторонников майдана большинство были приезжими из других регионов, которые специально приехали в город. "Они (митингующие - ред.) в городе попытались взять штурмом областную государственную администрацию Запорожья. Был сначала митинг, требование к главе ОГА встать на колени, покаяться перед митингующими, выйти демонстративно из "Партии регионов". Господин (Александр) Пеклушенко, который был тогда губернатором Запорожской области, категорически все эти требования отверг", - вспоминает Прозоров. Он отметил, что митингующие "не церемонились". "Своими глазами видел, как милицейские цепи расстреливались из салютных установок, забрасывали камнями, бутылками пустыми. И пострадавших милиционеров в Запорожье тоже был не один и не два человека", - рассказал экс-сотрудник СБУ. В то же время, по его словам, в Запорожье были сильны позиции "антимайдана", его сторонники даже сформировали дружины для охраны общественного порядка. "Рабочие дружины из числа работников предприятий запорожских, представители спортивных обществ вместе с работниками милиции вечером 26 января площадь зачистили. Разогнали, грубо говоря, этот митинг, всех этих сторонников майдана. Более 40 человек было задержаны. То есть в Запорожье власть поступила правильно, она обеспечила закон и порядок. Но к сожалению, такого не произошло в других городах, в первую очередь в Киеве", - посетовал он. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

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Кирилл Волков

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