https://ria.ru/20240222/zaporozhe-1928877428.html
Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье
Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье - РИА Новости, 22.02.2024
Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье
Российские десантники выбивают ВСУ с позиций на Запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Спартак". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:38
2024-02-22T06:38
2024-02-22T08:55
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Российские десантники выбивают ВСУ с позиций на Запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Спартак"."В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его (противника. — Прим. ред.) с рубежей, на которых он находился", – рассказал командир.Разведчики, по его словам, наблюдают за территорией с помощью БПЛА, при обнаружении целей передают координаты танкистам, которые затем выдвигаются на позиции для стрельбы. Огонь ведется с закрытых позиций на расстояние до десяти километров.В воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на Запорожской линии фронта. Он отметил, что инициатива находится в руках российских военных.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240222/udar-1928876872.html
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Командир танкового экипажа об обстановке на запорожском участке
Российские десантники выбивают ВСУ с позиций на запорожском участке фронта. Об обстановке на данном направлении рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Спартак".
2024-02-22T06:38
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россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье
Командир "Спартак": бойцы ВДВ выбивают ВСУ с рубежей на запорожском участке