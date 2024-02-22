https://ria.ru/20240222/zaporozhe-1928877428.html

Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье

Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье - РИА Новости, 22.02.2024

Российские десантники выбивают ВСУ с рубежей в Запорожье

Российские десантники выбивают ВСУ с позиций на Запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Спартак". РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:38

2024-02-22T06:38

2024-02-22T08:55

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Российские десантники выбивают ВСУ с позиций на Запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Спартак"."В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его (противника. — Прим. ред.) с рубежей, на которых он находился", – рассказал командир.Разведчики, по его словам, наблюдают за территорией с помощью БПЛА, при обнаружении целей передают координаты танкистам, которые затем выдвигаются на позиции для стрельбы. Огонь ведется с закрытых позиций на расстояние до десяти километров.В воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на Запорожской линии фронта. Он отметил, что инициатива находится в руках российских военных.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240222/udar-1928876872.html

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запорожская область

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Командир танкового экипажа об обстановке на запорожском участке Российские десантники выбивают ВСУ с позиций на запорожском участке фронта. Об обстановке на данном направлении рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Спартак". 2024-02-22T06:38 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины