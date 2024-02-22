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Запад за четыре года увеличил число танков на границе, заявили в Минске - РИА Новости, 22.02.2024
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12:08 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/zapad-1928937927.html
Запад за четыре года увеличил число танков на границе, заявили в Минске
Запад за четыре года увеличил число танков на границе, заявили в Минске - РИА Новости, 22.02.2024
Запад за четыре года увеличил число танков на границе, заявили в Минске
Запад в 2020-2024 годах нарастил численность личного состава и танков на границе России и Белоруссии в полтора-два раза, заявил белорусский министр обороны... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:08
2024-02-22T12:08
россия
виктор хренин
белоруссия
литва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад в 2020-2024 годах нарастил численность личного состава и танков на границе России и Белоруссии в полтора-два раза, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. &quot;Смотрите (на карте - ред.): вот 2020 год, вот 2024. Не буду озвучивать цифры, но только по личному составу можете посмотреть изменения. В полтора-два раза идет рост. Даже по танкам: было 69, сейчас 129... Эти группировки не статичны, мы тоже их очень хорошо видим&quot;, - заявил Хренин в интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;, отвечая на вопрос, увеличивает ли Запад численность военных группировок у границы Белоруссии и России.В качестве примера он привел полигон "Пабраде" в Литве. "Американцы батальон, наверное, года три назад там поставили: "Мы временно только, мы уберем". Всё, он постоянно там. А это всего лишь 15 километров до нашей госграницы", - рассказал министр.
https://ria.ru/20240222/nato-1928926147.html
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россия, виктор хренин, белоруссия, литва
Россия, Виктор Хренин, Белоруссия, Литва
Запад за четыре года увеличил число танков на границе, заявили в Минске

Минобороны Белоруссии: Запад увеличил число танков на границе почти в два раза

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад в 2020-2024 годах нарастил численность личного состава и танков на границе России и Белоруссии в полтора-два раза, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
«

"Смотрите (на карте - ред.): вот 2020 год, вот 2024. Не буду озвучивать цифры, но только по личному составу можете посмотреть изменения. В полтора-два раза идет рост. Даже по танкам: было 69, сейчас 129... Эти группировки не статичны, мы тоже их очень хорошо видим", - заявил Хренин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, увеличивает ли Запад численность военных группировок у границы Белоруссии и России.

В качестве примера он привел полигон "Пабраде" в Литве. "Американцы батальон, наверное, года три назад там поставили: "Мы временно только, мы уберем". Всё, он постоянно там. А это всего лишь 15 километров до нашей госграницы", - рассказал министр.
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РоссияВиктор ХренинБелоруссияЛитва
 
 
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