Медведчук не исключил, что Залужный вернется в политику
Медведчук: Залужный после ухода с поста главкома ВСУ может податься в политику
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeБывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого сняли с должности в начале февраля, может вернуться в политику, считает оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
"Собственно говоря, в Украине это вообще любимое дело. Человек, который уходит в отставку, - он создается для политики, но только подчеркиваю, для украинской политики и для украинского политикума. Поэтому, конечно же, все это может произойти", - сказал Медведчук в интервью РИА Новости в связи с годовщиной госпереворота на Украине.
Но это все "сцены из спектакля, который называется "меняем шило на мыло", считает Медведчук. "Если придет Залужный, то внешнее управление будет таким же. Страна будет такой же, люди будут мучиться", - отметил украинский политик.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.