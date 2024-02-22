https://ria.ru/20240222/zaluzhnyy-1928940778.html

Медведчук не исключил, что Залужный вернется в политику

Медведчук не исключил, что Залужный вернется в политику - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук не исключил, что Залужный вернется в политику

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого сняли с должности в начале февраля, может вернуться в политику, считает оппозиционный украинский политик,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:18

2024-02-22T12:18

2024-02-22T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого сняли с должности в начале февраля, может вернуться в политику, считает оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Собственно говоря, в Украине это вообще любимое дело. Человек, который уходит в отставку, - он создается для политики, но только подчеркиваю, для украинской политики и для украинского политикума. Поэтому, конечно же, все это может произойти", - сказал Медведчук в интервью РИА Новости в связи с годовщиной госпереворота на Украине. Но это все "сцены из спектакля, который называется "меняем шило на мыло", считает Медведчук. "Если придет Залужный, то внешнее управление будет таким же. Страна будет такой же, люди будут мучиться", - отметил украинский политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины