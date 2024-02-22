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Медведчук назвал одну из возможных причин отставки Залужного - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/zaluzhnyy-1928937770.html
Медведчук назвал одну из возможных причин отставки Залужного
Медведчук назвал одну из возможных причин отставки Залужного - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук назвал одну из возможных причин отставки Залужного
Одной из причин отставки главкома ВСУ Валерия Залужного могла стать борьба за коррупционные схемы, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:07
2024-02-22T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Одной из причин отставки главкома ВСУ Валерия Залужного могла стать борьба за коррупционные схемы, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с годовщиной госпереворота на Украине. "Залужный в последнее время стал независимым с учетом, в том числе, и своего авторитета, которым он обладал. Потому что его рейтинги, если опрашивать на предмет будущих президентских выборов, намного выше, он давно опередил Зеленского по рейтингам. Он стал напрямую вмешиваться в вопросы закупок вооружения", - сказал Медведчук. По словам политика, "вся западная помощь - это предоставление вооружения, боеприпасов за те деньги, которые якобы дают Украине". "Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года - и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти - использовала это в коррупционных интересах. То есть воровались средства, вооружения, которые реализовывались. И тут появляется Залужный, который решил дорваться до этого корыта", - отметил Медведчук. Он считает, что "это не стерпели, в том числе, и украинские власти". Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виктор Медведчук, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук назвал одну из возможных причин отставки Залужного

Медведчук назвал борьбу за схемы коррупции одной из причин отставки Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeБывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Одной из причин отставки главкома ВСУ Валерия Залужного могла стать борьба за коррупционные схемы, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с годовщиной госпереворота на Украине.
"Залужный в последнее время стал независимым с учетом, в том числе, и своего авторитета, которым он обладал. Потому что его рейтинги, если опрашивать на предмет будущих президентских выборов, намного выше, он давно опередил Зеленского по рейтингам. Он стал напрямую вмешиваться в вопросы закупок вооружения", - сказал Медведчук.
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По словам политика, "вся западная помощь - это предоставление вооружения, боеприпасов за те деньги, которые якобы дают Украине". "Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года - и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти - использовала это в коррупционных интересах. То есть воровались средства, вооружения, которые реализовывались. И тут появляется Залужный, который решил дорваться до этого корыта", - отметил Медведчук. Он считает, что "это не стерпели, в том числе, и украинские власти".
Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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21 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВиктор МедведчукСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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