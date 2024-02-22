https://ria.ru/20240222/yemen-1928875242.html

Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов

Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов - РИА Новости, 22.02.2024

Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов

Американские военные в среду нанесли четыре удара по контролируемым хуситами районам Йемена, уничтожив семь противокорабельных ракет и пусковую установку, а... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:52

2024-02-22T05:52

2024-02-22T05:52

в мире

красное море

сша

йемен

ансар алла

вооруженные силы сша

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569463400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_061284687e26629a0449e47892a1edc3.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Американские военные в среду нанесли четыре удара по контролируемым хуситами районам Йемена, уничтожив семь противокорабельных ракет и пусковую установку, а также сбили ударный беспилотник, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). В пресс-релизе говорится, что выявленные цели представляли непосредственную угрозу коммерческому судоходству и кораблям ВМС США. "Действуя в рамках самообороны, силы CENTCOM нанесли удары и уничтожили ракеты, пусковую установку и БПЛА", - сообщили военные. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240220/khusity-1928602569.html

https://ria.ru/20240219/krasnoemore-1928214146.html

красное море

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене