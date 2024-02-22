https://ria.ru/20240222/yemen-1928875242.html
Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов
Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов - РИА Новости, 22.02.2024
Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов
Американские военные в среду нанесли четыре удара по контролируемым хуситами районам Йемена, уничтожив семь противокорабельных ракет и пусковую установку, а... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:52
2024-02-22T05:52
2024-02-22T05:52
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Американские военные в среду нанесли четыре удара по контролируемым хуситами районам Йемена, уничтожив семь противокорабельных ракет и пусковую установку, а также сбили ударный беспилотник, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). В пресс-релизе говорится, что выявленные цели представляли непосредственную угрозу коммерческому судоходству и кораблям ВМС США. "Действуя в рамках самообороны, силы CENTCOM нанесли удары и уничтожили ракеты, пусковую установку и БПЛА", - сообщили военные. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240220/khusity-1928602569.html
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
Американские военные заявили об уничтожении ракет и беспилотника хуситов
CENTCOM заявило об уничтожении ракет, пусковой установки и беспилотника хуситов
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Американские военные в среду нанесли четыре удара по контролируемым хуситами районам Йемена, уничтожив семь противокорабельных ракет и пусковую установку, а также сбили ударный беспилотник, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
В пресс-релизе говорится, что выявленные цели представляли непосредственную угрозу коммерческому судоходству и кораблям ВМС США.
Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов
"Действуя в рамках самообороны, силы CENTCOM нанесли удары и уничтожили ракеты, пусковую установку и БПЛА", - сообщили военные.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море