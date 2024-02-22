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Япония расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 22.02.2024
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07:16 22.02.2024 (обновлено: 11:16 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/yaponiya-1928879598.html
Япония расширила антироссийские санкции
Япония расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 22.02.2024
Япония расширила антироссийские санкции
Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков, список опубликовали на сайте Министерства экономики, торговли и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:16
2024-02-22T11:16
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ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков, список опубликовали на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны. "При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (выделено красным как добавленное 22 февраля 2024 года. — Прим. ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию", — говорится в сообщении ведомства. Список таких товаров опубликовали по итогам мер, согласованных странами G7 в марте прошлого года, 20 октября 2023 года, сегодня в него внесли дополнения. Теперь перечень включает в себя 50 пунктов. До сих пор список содержал пять больших разделов товаров, таких как детали для интегральных схем, оборудование для систем связи, диоды, транзисторы и цифровые камеры, оптическое оборудование, детали для проектирования и производства полупроводников. Сейчас в нем появился шестой раздел "Станки с ЧПУ", состоящий из пяти пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ и детали для различного вида станков.После начала спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html
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в мире, япония, россия, украина, g7
В мире, Япония, Россия, Украина, G7
Япония расширила антироссийские санкции

Япония запретила экспорт в Россию фрезерных и токарных станков с ЧПУ

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкТранзистор
Транзистор - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков, список опубликовали на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.
«
"При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (выделено красным как добавленное 22 февраля 2024 года. — Прим. ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию", — говорится в сообщении ведомства.
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Список таких товаров опубликовали по итогам мер, согласованных странами G7 в марте прошлого года, 20 октября 2023 года, сегодня в него внесли дополнения. Теперь перечень включает в себя 50 пунктов.
До сих пор список содержал пять больших разделов товаров, таких как детали для интегральных схем, оборудование для систем связи, диоды, транзисторы и цифровые камеры, оптическое оборудование, детали для проектирования и производства полупроводников.
Сейчас в нем появился шестой раздел "Станки с ЧПУ", состоящий из пяти пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ и детали для различного вида станков.
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В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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