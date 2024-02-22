Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил, что не видел Януковича около шести лет - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/yanukovich-1928931140.html
Медведчук заявил, что не видел Януковича около шести лет
Медведчук заявил, что не видел Януковича около шести лет - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук заявил, что не видел Януковича около шести лет
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что последний раз общался с... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:38
2024-02-22T11:38
в мире
украина
виктор янукович
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что последний раз общался с бывшим президентом страны Виктором Януковичем в 2018 году. "Я с Януковичем прекратил отношения еще тогда, в феврале (2014 года – ред.), хотя у меня были встречи, и мы с ним общались по телефону в феврале 2014 года. Думаю, в 2018 году встречался с ним в Москве. В одну из моих поездок мы обсуждали вопросы политики и всего остального. После этой встречи 2018 года я с ним не виделся", - сказал он в связи с десятилетием госпереворота на Украине. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виктор янукович, виктор медведчук
В мире, Украина, Виктор Янукович, Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что не видел Януковича около шести лет

Медведчук заявил, что в последний раз общался с Януковичем в 2018 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что последний раз общался с бывшим президентом страны Виктором Януковичем в 2018 году.
"Я с Януковичем прекратил отношения еще тогда, в феврале (2014 года – ред.), хотя у меня были встречи, и мы с ним общались по телефону в феврале 2014 года. Думаю, в 2018 году встречался с ним в Москве. В одну из моих поездок мы обсуждали вопросы политики и всего остального. После этой встречи 2018 года я с ним не виделся", - сказал он в связи с десятилетием госпереворота на Украине.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины
21 февраля, 05:05
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВиктор ЯнуковичВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала