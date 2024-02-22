Медведчук заявил, что не видел Януковича около шести лет
Медведчук заявил, что в последний раз общался с Януковичем в 2018 году
Виктор Янукович . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что последний раз общался с бывшим президентом страны Виктором Януковичем в 2018 году.
"Я с Януковичем прекратил отношения еще тогда, в феврале (2014 года – ред.), хотя у меня были встречи, и мы с ним общались по телефону в феврале 2014 года. Думаю, в 2018 году встречался с ним в Москве. В одну из моих поездок мы обсуждали вопросы политики и всего остального. После этой встречи 2018 года я с ним не виделся", - сказал он в связи с десятилетием госпереворота на Украине.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.