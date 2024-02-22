https://ria.ru/20240222/yakutiya-1928925497.html

В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая"

В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая" - РИА Новости, 22.02.2024

В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая"

Резиденты ТОР "Патриотическая" в Якутии представили заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:23

2024-02-22T11:23

2024-02-22T11:23

республика саха (якутия)

россия

якутск

дальний восток

айсен николаев

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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Резиденты ТОР "Патриотическая" в Якутии представили заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проекты в поддержку бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в Якутске Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев посетили "Квартал труда". "Им представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что производство энергосберегающих укрывных изделий из инновационных комбинированных материалов планирует запустить вскоре компания "Хоту Тент". Компания "ЛИС" наладила производство приборов скрытой стрельбы и наблюдения, "Якт-Сокол" выпускает квадроциклы, "Саха Дрон" производит БПЛА, "Безопасная Арктика" изготавливает переносные рации на коротких волнах для связи в экстремальном климате, а также разрабатывает защиту от БПЛА. Разработана компактная переносная водоочистительная система "Байкал" для военных и гражданских условий. Изделия предназначены для обеспечения чистой питьевой воды до 100 человек в сутки. "Мы давно работаем совместно в рамках созданной ТОР "Патриотическая". Квадроциклы, которые выпускают в Республике Саха (Якутия), пользуются устойчивым спросом. Их бойцы заказывают и используют в зоне проведения специальной военной операции. Мы сейчас говорили о том, как их можно сделать лучше. Такими улучшениями продукции, которая выпускается для нужд армии, надо постоянно заниматься. Мы работаем в контакте с воинскими частями. Среди продукции были представлены БПЛА. Отзывы по применению якутских дронов в зоне специальной военной операции - хорошие. Такие же беспилотные летательные аппараты поступают в зону боевых действий из других регионов Дальнего Востока. Дальневосточные предприятия выпускают беспилотники разные – большие разведывательные и малые, как здесь. Сейчас приступают к изготовлению больших БПЛА, которые будут вести маленькие дроны. Также мы обсудили некоторые элементы: как можно сделать еще лучше, как можно сдвинуться вперед", - приводятся слова Трутнева. Глава региона отметил, что в Якутии делается всё для приближения победы. "Радует, что появляются новые проекты, наши разработчики постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию", – отметил он. Резидентами креативного кластера "Квартал труда" на сегодняшний день стали 75 компаний. Их общая выручка по итогам 2023 года составила 651 миллион рублей. Помимо этого, в кластере базируются 12 сервисных организаций, представляющих различные сферы творческой индустрии.

https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html

https://ria.ru/20240213/kvartiry-1927151319.html

россия

якутск

дальний восток

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россия, якутск, дальний восток, айсен николаев