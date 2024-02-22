https://ria.ru/20240222/yakutiya-1928925497.html
В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая"
В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая" - РИА Новости, 22.02.2024
В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая"
Резиденты ТОР "Патриотическая" в Якутии представили заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:23
2024-02-22T11:23
2024-02-22T11:23
республика саха (якутия)
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якутск
дальний восток
айсен николаев
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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Резиденты ТОР "Патриотическая" в Якутии представили заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проекты в поддержку бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в Якутске Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев посетили "Квартал труда". "Им представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что производство энергосберегающих укрывных изделий из инновационных комбинированных материалов планирует запустить вскоре компания "Хоту Тент". Компания "ЛИС" наладила производство приборов скрытой стрельбы и наблюдения, "Якт-Сокол" выпускает квадроциклы, "Саха Дрон" производит БПЛА, "Безопасная Арктика" изготавливает переносные рации на коротких волнах для связи в экстремальном климате, а также разрабатывает защиту от БПЛА. Разработана компактная переносная водоочистительная система "Байкал" для военных и гражданских условий. Изделия предназначены для обеспечения чистой питьевой воды до 100 человек в сутки. "Мы давно работаем совместно в рамках созданной ТОР "Патриотическая". Квадроциклы, которые выпускают в Республике Саха (Якутия), пользуются устойчивым спросом. Их бойцы заказывают и используют в зоне проведения специальной военной операции. Мы сейчас говорили о том, как их можно сделать лучше. Такими улучшениями продукции, которая выпускается для нужд армии, надо постоянно заниматься. Мы работаем в контакте с воинскими частями. Среди продукции были представлены БПЛА. Отзывы по применению якутских дронов в зоне специальной военной операции - хорошие. Такие же беспилотные летательные аппараты поступают в зону боевых действий из других регионов Дальнего Востока. Дальневосточные предприятия выпускают беспилотники разные – большие разведывательные и малые, как здесь. Сейчас приступают к изготовлению больших БПЛА, которые будут вести маленькие дроны. Также мы обсудили некоторые элементы: как можно сделать еще лучше, как можно сдвинуться вперед", - приводятся слова Трутнева. Глава региона отметил, что в Якутии делается всё для приближения победы. "Радует, что появляются новые проекты, наши разработчики постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию", – отметил он. Резидентами креативного кластера "Квартал труда" на сегодняшний день стали 75 компаний. Их общая выручка по итогам 2023 года составила 651 миллион рублей. Помимо этого, в кластере базируются 12 сервисных организаций, представляющих различные сферы творческой индустрии.
https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html
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россия, якутск, дальний восток, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев
В Якутии Юрию Трутневу представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая"
В Якутии Резиденты ТОР "Патриотическая" представили проекты в поддержку СВО
ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Резиденты ТОР "Патриотическая" в Якутии представили заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проекты в поддержку бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в Якутске Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев посетили "Квартал труда". "Им представили проекты резидентов ТОР "Патриотическая", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что производство энергосберегающих укрывных изделий из инновационных комбинированных материалов планирует запустить вскоре компания "Хоту Тент". Компания "ЛИС" наладила производство приборов скрытой стрельбы и наблюдения, "Якт-Сокол" выпускает квадроциклы, "Саха Дрон" производит БПЛА, "Безопасная Арктика" изготавливает переносные рации на коротких волнах для связи в экстремальном климате, а также разрабатывает защиту от БПЛА. Разработана компактная переносная водоочистительная система "Байкал" для военных и гражданских условий. Изделия предназначены для обеспечения чистой питьевой воды до 100 человек в сутки.
"Мы давно работаем совместно в рамках созданной ТОР "Патриотическая". Квадроциклы, которые выпускают в Республике Саха (Якутия), пользуются устойчивым спросом. Их бойцы заказывают и используют в зоне проведения специальной военной операции. Мы сейчас говорили о том, как их можно сделать лучше. Такими улучшениями продукции, которая выпускается для нужд армии, надо постоянно заниматься. Мы работаем в контакте с воинскими частями. Среди продукции были представлены БПЛА. Отзывы по применению якутских дронов в зоне специальной военной операции - хорошие. Такие же беспилотные летательные аппараты поступают в зону боевых действий из других регионов Дальнего Востока. Дальневосточные предприятия выпускают беспилотники разные – большие разведывательные и малые, как здесь. Сейчас приступают к изготовлению больших БПЛА, которые будут вести маленькие дроны. Также мы обсудили некоторые элементы: как можно сделать еще лучше, как можно сдвинуться вперед", - приводятся слова Трутнева.
Глава региона отметил, что в Якутии делается всё для приближения победы. "Радует, что появляются новые проекты, наши разработчики постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию", – отметил он.
Резидентами креативного кластера "Квартал труда" на сегодняшний день стали 75 компаний. Их общая выручка по итогам 2023 года составила 651 миллион рублей. Помимо этого, в кластере базируются 12 сервисных организаций, представляющих различные сферы творческой индустрии.
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