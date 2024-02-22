Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
ТСН: в подконтрольном Украине городе Херсоне раздались взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
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"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в четверг воздушную тревогу объявили в ряде областей, в том числе и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Тревога звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.