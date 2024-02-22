https://ria.ru/20240222/vzryvy-1929007330.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 22.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:51

2024-02-22T15:51

2024-02-22T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

херсон

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:230:3132:1992_1920x0_80_0_0_c82bf7053c41ea725f71de14a02c9881.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в четверг воздушную тревогу объявили в ряде областей, в том числе и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсонская область , херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины