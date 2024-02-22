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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 22.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области Украины. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:00
2024-02-22T00:00
2024-02-22T00:03
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области Украины. "В Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Общественное": в районе Миргорода в Полтавской области слышны звуки взрывов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Украинские СМИ сообщают
о взрывах в Полтавской области Украины.
«
"В Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине