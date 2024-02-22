https://ria.ru/20240222/vzryvy-1928861923.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 22.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области Украины. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T00:00

2024-02-22T00:00

2024-02-22T00:03

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области Украины. "В Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

харьковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф, украина