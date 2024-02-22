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Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/voyna-1928902228.html
Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев
Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев
Запад не верит в собственные заявления про то, что нельзя допустить победы России в СВО, они рассчитаны только на публику, попытка забрать ее законные... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:15
2024-02-22T10:15
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
в мире
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад не верит в собственные заявления про то, что нельзя допустить победы России в СВО, они рассчитаны только на публику, попытка забрать ее законные территории обернется мировой катастрофой, полноценной третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он отметил, что "безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих, они рассчитаны только на публику". "Они сами в это не верят, но вынуждены как мантру это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока всё развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240221/nato-1928745399.html
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россия, дмитрий медведев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Украина
Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев

Медведев: попытка забрать территории у России обернется третьей мировой войной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад не верит в собственные заявления про то, что нельзя допустить победы России в СВО, они рассчитаны только на публику, попытка забрать ее законные территории обернется мировой катастрофой, полноценной третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Он отметил, что "безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих, они рассчитаны только на публику".
"Они сами в это не верят, но вынуждены как мантру это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока всё развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", - добавил зампред Совбеза.
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