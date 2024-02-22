https://ria.ru/20240222/voyna-1928902228.html

Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев

Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Попытка забрать территории у России обернется катастрофой, заявил Медведев

Запад не верит в собственные заявления про то, что нельзя допустить победы России в СВО, они рассчитаны только на публику, попытка забрать ее законные... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:15

2024-02-22T10:15

2024-02-22T10:15

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад не верит в собственные заявления про то, что нельзя допустить победы России в СВО, они рассчитаны только на публику, попытка забрать ее законные территории обернется мировой катастрофой, полноценной третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он отметил, что "безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих, они рассчитаны только на публику". "Они сами в это не верят, но вынуждены как мантру это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока всё развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240221/nato-1928745399.html

https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928878484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, в мире, украина