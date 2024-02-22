https://ria.ru/20240222/votum-1928872730.html
СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы
СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы
Более 30 британских депутатов выступают за вотум недоверия спикеру палаты общин парламента Линдси Хойлу после "хаоса" во время голосования по вопросу... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T04:48
2024-02-22T04:48
2024-02-22T04:48
в мире
израиль
шотландия
кир стармер
сектор газа
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95947/01/959470139_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53ba19138039027fdd36c736b2c475a5.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 30 британских депутатов выступают за вотум недоверия спикеру палаты общин парламента Линдси Хойлу после "хаоса" во время голосования по вопросу прекращения огня в секторе Газа, сообщает телеканал ITV. По информации телеканала, Шотландская национальная партия (SNP) воспользовалась правилом, согласно которому в некоторые дни повестка дня определяется оппозиционными неправительственными партиями. SNP решила обсудить в палате общин конфликт между Израилем и сектором Газа, а также представить резолюцию о прекращении огня в анклаве. Как ожидалось, депутаты будут рассматривать формулировки правительства и шотландской партии, однако Хойл объявил, что сначала будет проведено голосование по поправкам лейбористов к резолюции SNP. Как следствие, именно этот вариант был принят в палате парламента. В знак протеста депутаты SNP и некоторые консерваторы покинули заседание. В партии Шотландии обвинили бывшего лейбористского депутата Хойла и лидера лейбористов Кира Стармера в сговоре. Спикера также упрекнули в том, что он нарушил традиционную для "дня оппозиции" процедуру, поставив на голосование к резолюции оппозиционной партии поправки другой оппозиционной партии. По данным телеканала, уже по меньшей мере 33 членов парламента от консерваторов и SNP выступили за вотум недоверия спикеру.
https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html
https://ria.ru/20240222/gaza-1928866229.html
израиль
шотландия
сектор газа
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95947/01/959470139_0:0:1144:857_1920x0_80_0_0_3666329a21c3c39cdcc77e383572bcb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, шотландия, кир стармер, сектор газа, великобритания
В мире, Израиль, Шотландия, Кир Стармер, Сектор Газа, Великобритания
СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы
ITV: спикеру палаты общин грозит вотум недоверия из-за голосования по Газе