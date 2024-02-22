https://ria.ru/20240222/votum-1928872730.html

СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы

СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы

Более 30 британских депутатов выступают за вотум недоверия спикеру палаты общин парламента Линдси Хойлу после "хаоса" во время голосования по вопросу... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T04:48

2024-02-22T04:48

2024-02-22T04:48

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 30 британских депутатов выступают за вотум недоверия спикеру палаты общин парламента Линдси Хойлу после "хаоса" во время голосования по вопросу прекращения огня в секторе Газа, сообщает телеканал ITV. По информации телеканала, Шотландская национальная партия (SNP) воспользовалась правилом, согласно которому в некоторые дни повестка дня определяется оппозиционными неправительственными партиями. SNP решила обсудить в палате общин конфликт между Израилем и сектором Газа, а также представить резолюцию о прекращении огня в анклаве. Как ожидалось, депутаты будут рассматривать формулировки правительства и шотландской партии, однако Хойл объявил, что сначала будет проведено голосование по поправкам лейбористов к резолюции SNP. Как следствие, именно этот вариант был принят в палате парламента. В знак протеста депутаты SNP и некоторые консерваторы покинули заседание. В партии Шотландии обвинили бывшего лейбористского депутата Хойла и лидера лейбористов Кира Стармера в сговоре. Спикера также упрекнули в том, что он нарушил традиционную для "дня оппозиции" процедуру, поставив на голосование к резолюции оппозиционной партии поправки другой оппозиционной партии. По данным телеканала, уже по меньшей мере 33 членов парламента от консерваторов и SNP выступили за вотум недоверия спикеру.

https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html

https://ria.ru/20240222/gaza-1928866229.html

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в мире, израиль, шотландия, кир стармер, сектор газа, великобритания