Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил Медведчук
Медведчук: Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи десятилетием госпереворота на Украине.
"Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы", - сказал он.
По словам Медведчука, на 2021 год фактически на Украине было три базы - в Очакове, Бердянске, Львовской области. "Кто строил укрепрайоны на территории Украины? Кто снабжал инструкторами? Кто снабжал новыми военными технологиями? Кто обучал контингент вооруженных сил Украины? Это все был коллективный Запад, который, с одной стороны, это делал и не афишировал, а с другой стороны, говорил - да, минские соглашения должны быть выполнены", - отметил украинский политик.
Он сообщил, что минские соглашения признали США, а Франция и Германия под ними подписались. "Кощунством и цинизмом было в 2019 году на парижском саммите в декабре, когда встретились новый президент Франции (Эммануэль) Макрон, канцлер ФРГ (Ангела) Меркель, президент РФ Владимир Путин и (Владимир) Зеленский, еще раз подтвердить минские соглашения и записать в декларации парижского саммита, что минские соглашения подлежат полному выполнению и реализации".
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"Это утвердили в 2019 году. Потом пошли признания, раскаяния, утечка информации. Да, никто не собирался выполнять. Они шли активно на подготовку Украины для этого противодействия, для плацдарма выяснения отношений между Россией и НАТО. И они этого достигли. Как правильно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, войну начала Украина в 2014 году. СВО начали, чтобы прекратить эту войну", - сказал Медведчук.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.