Рейтинг@Mail.ru
Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/vooruzhenie-1928874769.html
Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил Медведчук
Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил Медведчук
Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:33
2024-02-22T05:33
в мире
украина
франция
виктор медведчук
владимир путин
виктор янукович
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи десятилетием госпереворота на Украине. "Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы", - сказал он. По словам Медведчука, на 2021 год фактически на Украине было три базы - в Очакове, Бердянске, Львовской области. "Кто строил укрепрайоны на территории Украины? Кто снабжал инструкторами? Кто снабжал новыми военными технологиями? Кто обучал контингент вооруженных сил Украины? Это все был коллективный Запад, который, с одной стороны, это делал и не афишировал, а с другой стороны, говорил - да, минские соглашения должны быть выполнены", - отметил украинский политик. Он сообщил, что минские соглашения признали США, а Франция и Германия под ними подписались. "Кощунством и цинизмом было в 2019 году на парижском саммите в декабре, когда встретились новый президент Франции (Эммануэль) Макрон, канцлер ФРГ (Ангела) Меркель, президент РФ Владимир Путин и (Владимир) Зеленский, еще раз подтвердить минские соглашения и записать в декларации парижского саммита, что минские соглашения подлежат полному выполнению и реализации". "Это утвердили в 2019 году. Потом пошли признания, раскаяния, утечка информации. Да, никто не собирался выполнять. Они шли активно на подготовку Украины для этого противодействия, для плацдарма выяснения отношений между Россией и НАТО. И они этого достигли. Как правильно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, войну начала Украина в 2014 году. СВО начали, чтобы прекратить эту войну", - сказал Медведчук. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240222/nato-1928873679.html
https://ria.ru/20240221/vsu-1928799046.html
https://ria.ru/20240222/gosperevorot-1928428907.html
украина
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:0:1716:1287_1920x0_80_0_0_7d8c18fefbc9f46cc7bf4502201d1f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, виктор медведчук, владимир путин, виктор янукович, нато, оон, сша
В мире, Украина, Франция, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Виктор Янукович, НАТО, ООН, США
Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил Медведчук

Медведчук: Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад вооружал Украину в нарушение минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи десятилетием госпереворота на Украине.
"Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы", - сказал он.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук
Вчера, 05:11
По словам Медведчука, на 2021 год фактически на Украине было три базы - в Очакове, Бердянске, Львовской области. "Кто строил укрепрайоны на территории Украины? Кто снабжал инструкторами? Кто снабжал новыми военными технологиями? Кто обучал контингент вооруженных сил Украины? Это все был коллективный Запад, который, с одной стороны, это делал и не афишировал, а с другой стороны, говорил - да, минские соглашения должны быть выполнены", - отметил украинский политик.
Он сообщил, что минские соглашения признали США, а Франция и Германия под ними подписались. "Кощунством и цинизмом было в 2019 году на парижском саммите в декабре, когда встретились новый президент Франции (Эммануэль) Макрон, канцлер ФРГ (Ангела) Меркель, президент РФ Владимир Путин и (Владимир) Зеленский, еще раз подтвердить минские соглашения и записать в декларации парижского саммита, что минские соглашения подлежат полному выполнению и реализации".
Украинские солдаты недалеко от линии фронта - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация
21 февраля, 17:14
«
"Это утвердили в 2019 году. Потом пошли признания, раскаяния, утечка информации. Да, никто не собирался выполнять. Они шли активно на подготовку Украины для этого противодействия, для плацдарма выяснения отношений между Россией и НАТО. И они этого достигли. Как правильно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, войну начала Украина в 2014 году. СВО начали, чтобы прекратить эту войну", - сказал Медведчук.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Государственный переворот на Украине (2014)
Вчера, 02:05
 
В миреУкраинаФранцияВиктор МедведчукВладимир ПутинВиктор ЯнуковичНАТОООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала