https://ria.ru/20240222/veto-1928879742.html

МИД: вето США на резолюцию по Газе стало лицензией на продолжение убийств

МИД: вето США на резолюцию по Газе стало лицензией на продолжение убийств - РИА Новости, 22.02.2024

МИД: вето США на резолюцию по Газе стало лицензией на продолжение убийств

Вето США на проект резолюции Алжира в Совбезе ООН стало лицензией на продолжение убийства ни в чем не повинных людей в Газе, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:19

2024-02-22T07:19

2024-02-22T17:23

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Вето США на проект резолюции Алжира в Совбезе ООН стало лицензией на продолжение убийства ни в чем не повинных людей в Газе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. США во вторник вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа – на этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира. За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН, против были США, воздержалась только Великобритания. "Это очень негативно. Уже не первый раз американцы используют право вето с тем, чтобы не пропустить резолюцию, которая призывает к окончанию войны. То есть, по сути дела, это лицензия на продолжение убийства людей ни в чем не повинных в Газе, которых погибло уже почти 30 тысяч - женщин, детей", - сказал Богданов РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии. Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры. Как отметил Богданов, Москва и все международное сообщество, включая арабо-мусульманский мир, не могут "понять логику вещей, потому что в результате этой войны, которая продолжается уже почти пять месяцев, каждый день, каждый час гибнут люди". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240221/gaza-1928860959.html

https://ria.ru/20240222/votum-1928872730.html

https://ria.ru/20240222/konflikt-1915630213.html

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