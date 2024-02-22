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Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку - РИА Новости, 22.02.2024
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13:15 22.02.2024 (обновлено: 17:54 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/vecherinka-1928961587.html
Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку
Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать резонансную "голую" вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года, объяснив это тем, что по... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:15
2024-02-22T17:54
россия
дмитрий медведев
анастасия ивлеева
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать резонансную "голую" вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года, объяснив это тем, что по сравнению с тем, что происходит в стране и мире, это просто "муть" и уже набило оскомину."Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Ранее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал их чудиками и заявил, что настоящую элиту России нужно сформировать из тех, кто принимает участие в спецоперации.
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россия, дмитрий медведев, анастасия ивлеева, происшествия
Россия, Дмитрий Медведев, Анастасия Ивлеева, Происшествия
Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку

Медведев назвал "голую" вечеринку мутью по сравнению с происходящим в мире

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать резонансную "голую" вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года, объяснив это тем, что по сравнению с тем, что происходит в стране и мире, это просто "муть" и уже набило оскомину.
"Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Ранее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал их чудиками и заявил, что настоящую элиту России нужно сформировать из тех, кто принимает участие в спецоперации.
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