https://ria.ru/20240222/vecherinka-1928961587.html

Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку

Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев отказался комментировать "голую" вечеринку

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать резонансную "голую" вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года, объяснив это тем, что по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:15

2024-02-22T13:15

2024-02-22T17:54

россия

дмитрий медведев

анастасия ивлеева

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать резонансную "голую" вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года, объяснив это тем, что по сравнению с тем, что происходит в стране и мире, это просто "муть" и уже набило оскомину."Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Ранее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал их чудиками и заявил, что настоящую элиту России нужно сформировать из тех, кто принимает участие в спецоперации.

https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, анастасия ивлеева, происшествия