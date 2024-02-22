https://ria.ru/20240222/ukraina-1929000577.html

СМИ: у стран Запада нет конкретной стратегии по Украине

СМИ: у стран Запада нет конкретной стратегии по Украине - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: у стран Запада нет конкретной стратегии по Украине

Страны Запада не имеют конкретной стратегии по Украине, а все их меры направлены на недопущение эскалации и ядерной войны с Россией, пишет газета Politico со... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:23

2024-02-22T15:23

2024-02-22T15:23

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Страны Запада не имеют конкретной стратегии по Украине, а все их меры направлены на недопущение эскалации и ядерной войны с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Стратегии нет. Что-то просто случается. Позднее легко можно сказать, что была стратегия, что все было частью плана", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Другой неназванный дипломат из ЕС заявил, что европейские лозунги о поддержке Украины – всего лишь слова. Так, Politico пишет, что подход Запада к конфликту на Украине продиктован позицией президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Их осторожность, постепенность и страх ядерной эскалации определили западную стратегию, в первую очередь сосредоточенную на оборонительных мерах, предотвращении эскалации и избежании ядерного конфликта". Издание, однако, подчеркивает, что далеко не все на Западе считают эти меры "стратегией". В то же время успехи Украины на поле боя занимают лишь второстепенное место в умах западных политиков, резюмирует Politico.

https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр