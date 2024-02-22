СМИ: у стран Запада нет конкретной стратегии по Украине
Politico: Запад действует по Украине по принципу "что-то просто случается"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Страны Запада не имеют конкретной стратегии по Украине, а все их меры направлены на недопущение эскалации и ядерной войны с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Стратегии нет. Что-то просто случается. Позднее легко можно сказать, что была стратегия, что все было частью плана", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Другой неназванный дипломат из ЕС заявил, что европейские лозунги о поддержке Украины – всего лишь слова.
Так, Politico пишет, что подход Запада к конфликту на Украине продиктован позицией президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Их осторожность, постепенность и страх ядерной эскалации определили западную стратегию, в первую очередь сосредоточенную на оборонительных мерах, предотвращении эскалации и избежании ядерного конфликта". Издание, однако, подчеркивает, что далеко не все на Западе считают эти меры "стратегией". В то же время успехи Украины на поле боя занимают лишь второстепенное место в умах западных политиков, резюмирует Politico.