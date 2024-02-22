https://ria.ru/20240222/ukraina-1928980542.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях на юге и в центральной части Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:06
2024-02-22T14:06
2024-02-22T14:06
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях на юге и в центральной части Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным карты, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в пяти областях на юге и в центральной части Украины, свидетельствуют данные
онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине