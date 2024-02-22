https://ria.ru/20240222/ukraina-1928901558.html
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев
Процесс исчезновения Украины с карты мира идет, его не остановить, лучшее доказательство этих тенденций - события в зоне СВО, и масса аналитиков на Западе это... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:11
2024-02-22T10:11
2024-02-22T10:11
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Процесс исчезновения Украины с карты мира идет, его не остановить, лучшее доказательство этих тенденций - события в зоне СВО, и масса аналитиков на Западе это понимает, но публично несет политическую пургу о том, что нельзя допустить победы России в этой войне, заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее в своем телеграм-канале Медведев давал прогноз из трех вариантов того, как именно исчезнет Украина с карты мира, отметив, что России нужен тот сценарий, при котором народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины вступит в состав РФ. "Ни один из этих вариантов пока не может быть отвергнутым. Главное, что события развиваются в целом в том тренде, о котором я написал. Чем это все закончится – медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей, – пока сказать сложно. Но этот процесс идет и, очевидно, его не остановить", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, по какому из трех вариантов развиваются, по его мнению, события. Он добавил, что все, что происходит на линии боевого соприкосновения и в зоне проведения СВО, "является лучшим доказательством этих тенденций". "Как это произойдет, я не знаю, но это вне всякого сомнения произойдёт. И это понимают все. Поэтому масса аналитиков там либо открыто, либо те, кто пока боится и стесняется, где-то в кулуарах, говорит о том, что да, вот так, Россию в этом смысле победить нам, конечно, не удастся. Хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу, что "Мы не должны допустить победы России в этой войне", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, В мире
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев
Медведев: процесс исчезновения Украины не остановить, Запад понимает это
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Процесс исчезновения Украины с карты мира идет, его не остановить, лучшее доказательство этих тенденций - события в зоне СВО, и масса аналитиков на Западе это понимает, но публично несет политическую пургу о том, что нельзя допустить победы России в этой войне, заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в своем телеграм-канале Медведев давал прогноз из трех вариантов того, как именно исчезнет Украина с карты мира, отметив, что России нужен тот сценарий, при котором народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины вступит в состав РФ.
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"Ни один из этих вариантов пока не может быть отвергнутым. Главное, что события развиваются в целом в том тренде, о котором я написал. Чем это все закончится – медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей, – пока сказать сложно. Но этот процесс идет и, очевидно, его не остановить", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, по какому из трех вариантов развиваются, по его мнению, события.
Он добавил, что все, что происходит на линии боевого соприкосновения и в зоне проведения СВО, "является лучшим доказательством этих тенденций".
"Как это произойдет, я не знаю, но это вне всякого сомнения произойдёт. И это понимают все. Поэтому масса аналитиков там либо открыто, либо те, кто пока боится и стесняется, где-то в кулуарах, говорит о том, что да, вот так, Россию
в этом смысле победить нам, конечно, не удастся. Хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу, что "Мы не должны допустить победы России в этой войне", - заявил Медведев.
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