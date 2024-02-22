Рейтинг@Mail.ru
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928901558.html
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев
Процесс исчезновения Украины с карты мира идет, его не остановить, лучшее доказательство этих тенденций - события в зоне СВО, и масса аналитиков на Западе это... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:11
2024-02-22T10:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a188b1ed2ce720cc06275917940a0b11.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Процесс исчезновения Украины с карты мира идет, его не остановить, лучшее доказательство этих тенденций - события в зоне СВО, и масса аналитиков на Западе это понимает, но публично несет политическую пургу о том, что нельзя допустить победы России в этой войне, заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее в своем телеграм-канале Медведев давал прогноз из трех вариантов того, как именно исчезнет Украина с карты мира, отметив, что России нужен тот сценарий, при котором народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины вступит в состав РФ. "Ни один из этих вариантов пока не может быть отвергнутым. Главное, что события развиваются в целом в том тренде, о котором я написал. Чем это все закончится – медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей, – пока сказать сложно. Но этот процесс идет и, очевидно, его не остановить", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, по какому из трех вариантов развиваются, по его мнению, события. Он добавил, что все, что происходит на линии боевого соприкосновения и в зоне проведения СВО, "является лучшим доказательством этих тенденций". "Как это произойдет, я не знаю, но это вне всякого сомнения произойдёт. И это понимают все. Поэтому масса аналитиков там либо открыто, либо те, кто пока боится и стесняется, где-то в кулуарах, говорит о том, что да, вот так, Россию в этом смысле победить нам, конечно, не удастся. Хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу, что "Мы не должны допустить победы России в этой войне", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cc33aff7880dac622a6047eaf4f425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, В мире
Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил Медведев

Медведев: процесс исчезновения Украины не остановить, Запад понимает это

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Процесс исчезновения Украины с карты мира идет, его не остановить, лучшее доказательство этих тенденций - события в зоне СВО, и масса аналитиков на Западе это понимает, но публично несет политическую пургу о том, что нельзя допустить победы России в этой войне, заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в своем телеграм-канале Медведев давал прогноз из трех вариантов того, как именно исчезнет Украина с карты мира, отметив, что России нужен тот сценарий, при котором народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины вступит в состав РФ.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
Вчера, 09:50
"Ни один из этих вариантов пока не может быть отвергнутым. Главное, что события развиваются в целом в том тренде, о котором я написал. Чем это все закончится – медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей, – пока сказать сложно. Но этот процесс идет и, очевидно, его не остановить", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, по какому из трех вариантов развиваются, по его мнению, события.
Он добавил, что все, что происходит на линии боевого соприкосновения и в зоне проведения СВО, "является лучшим доказательством этих тенденций".
"Как это произойдет, я не знаю, но это вне всякого сомнения произойдёт. И это понимают все. Поэтому масса аналитиков там либо открыто, либо те, кто пока боится и стесняется, где-то в кулуарах, говорит о том, что да, вот так, Россию в этом смысле победить нам, конечно, не удастся. Хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу, что "Мы не должны допустить победы России в этой войне", - заявил Медведев.
Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала