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Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы - РИА Новости, 22.02.2024
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22:36 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ubiystvo-1929085714.html
Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы
Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы - РИА Новости, 22.02.2024
Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы
Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве своей сожительницы, после убийства он отрезал ей голову, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:36
2024-02-22T22:36
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 фев - РИА Новости. Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве своей сожительницы, после убийства он отрезал ей голову, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону в телеграм-канале. По данным ведомства, в четверг 50-летний житель села Лозное в Волгоградской области вместе со своей сожительницей пришли в гости к знакомым. Через некоторое время хозяева дома пошли спать, а мужчина ушел. Затем, по информации СК, он вернулся пьяным и поссорился с подругой. "После чего, используя нож, нанес женщине неоднократные удары в область шеи, после чего отделил ее голову от тела", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным СК, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.
https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html
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волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы

СК: житель Волгоградской области убил сожительницу и отрезал ей голову

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 фев - РИА Новости. Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве своей сожительницы, после убийства он отрезал ей голову, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону в телеграм-канале.
По данным ведомства, в четверг 50-летний житель села Лозное в Волгоградской области вместе со своей сожительницей пришли в гости к знакомым. Через некоторое время хозяева дома пошли спать, а мужчина ушел. Затем, по информации СК, он вернулся пьяным и поссорился с подругой.
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"После чего, используя нож, нанес женщине неоднократные удары в область шеи, после чего отделил ее голову от тела", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
По данным СК, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.
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Волгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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