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В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына - РИА Новости, 22.02.2024
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09:40 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына - РИА Новости, 22.02.2024
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына
Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:40
2024-02-22T09:40
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star. "Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад. По адресу, где проживал Х.В., были направлены полицейский спецназ, пожарная бригада и бригада скорой помощи", - пишет издание. После того как Х.В. отрицательно отреагировал на 12-часовые попытки убеждения спецназа, была организована операция по спасению мальчика. "Х.В. после перестрелки получил ранение в ногу и был нейтрализован, его сыну оказывается психологическая помощь", - добавило издание. По факту инцидента начато расследование.
https://ria.ru/20231105/zalozhnik-1907517922.html
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в мире, анкара (провинция)
В мире, Анкара (провинция)
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына

В Анкаре отец 12 часов удерживал в заложниках семилетнего сына

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star.
"Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад. По адресу, где проживал Х.В., были направлены полицейский спецназ, пожарная бригада и бригада скорой помощи", - пишет издание.
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После того как Х.В. отрицательно отреагировал на 12-часовые попытки убеждения спецназа, была организована операция по спасению мальчика.
"Х.В. после перестрелки получил ранение в ногу и был нейтрализован, его сыну оказывается психологическая помощь", - добавило издание.
По факту инцидента начато расследование.
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В миреАнкара (провинция)
 
 
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