https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына - РИА Новости, 22.02.2024
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына
Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:40
2024-02-22T09:40
2024-02-22T09:40
в мире
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922656724_0:315:3072:2042_1920x0_80_0_0_2173584b21f6359057e1aa0f416b07c1.jpg
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star. "Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад. По адресу, где проживал Х.В., были направлены полицейский спецназ, пожарная бригада и бригада скорой помощи", - пишет издание. После того как Х.В. отрицательно отреагировал на 12-часовые попытки убеждения спецназа, была организована операция по спасению мальчика. "Х.В. после перестрелки получил ранение в ногу и был нейтрализован, его сыну оказывается психологическая помощь", - добавило издание. По факту инцидента начато расследование.
https://ria.ru/20231105/zalozhnik-1907517922.html
https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922656724_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_ba539c220c78515f98c0c8aa9c9a7a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция)
В мире, Анкара (провинция)
В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына
В Анкаре отец 12 часов удерживал в заложниках семилетнего сына
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости.
Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star
.
"Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад. По адресу, где проживал Х.В., были направлены полицейский спецназ, пожарная бригада и бригада скорой помощи", - пишет издание.
СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка
После того как Х.В. отрицательно отреагировал на 12-часовые попытки убеждения спецназа, была организована операция по спасению мальчика.
"Х.В. после перестрелки получил ранение в ногу и был нейтрализован, его сыну оказывается психологическая помощь", - добавило издание.
По факту инцидента начато расследование.
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка