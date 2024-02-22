https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html

В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына

В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына - РИА Новости, 22.02.2024

В Анкаре отец взял в заложники семилетнего сына

Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:40

2024-02-22T09:40

2024-02-22T09:40

в мире

анкара (провинция)

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Семилетний мальчик, взятый в заложники вооружённым отцом, был спасен спустя 12 часов после операции турецких правоохранителей в Анкаре, пишет газета Star. "Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад. По адресу, где проживал Х.В., были направлены полицейский спецназ, пожарная бригада и бригада скорой помощи", - пишет издание. После того как Х.В. отрицательно отреагировал на 12-часовые попытки убеждения спецназа, была организована операция по спасению мальчика. "Х.В. после перестрелки получил ранение в ногу и был нейтрализован, его сыну оказывается психологическая помощь", - добавило издание. По факту инцидента начато расследование.

https://ria.ru/20231105/zalozhnik-1907517922.html

https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анкара (провинция)