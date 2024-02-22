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Дом-музей Николая Масалова откроется ко Дню Победы, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.02.2024
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16:07 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/tsivilev-1929012577.html
Дом-музей Николая Масалова откроется ко Дню Победы, заявил Цивилев
Дом-музей Николая Масалова откроется ко Дню Победы, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.02.2024
Дом-музей Николая Масалова откроется ко Дню Победы, заявил Цивилев
Дом-музей героя Великой Отечественной войны Николая Масалова откроется ко Дню Победы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:07
2024-02-22T16:07
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 фев – РИА Новости. Дом-музей героя Великой Отечественной войны Николая Масалова откроется ко Дню Победы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в Тяжинский округ. Во время рабочего визита в Тяжинский округ Сергей Цивилев побывал в доме, в котором раньше жил Герой Кузбасса, легендарный Николай Масалов. По поручению губернатора, усадьбу со всеми постройками в кратчайшие сроки выкупят у нынешних хозяев, чтобы организовать дом-музей Героя. "Это будет место притяжения для наших ветеранов, молодежи, юнармейцев. Сделаем здесь хороший музей, будем организовывать экскурсии. Очень здорово, что сохранился дом, это все подлинное, живая история. Важно сохранить все так, как было при Николае Ивановиче. Здорово, что новые хозяева сберегли старую лепнину на потолке, во дворе растут цветы и деревья, посаженные самим Масаловым. Все это — крупицы, из которых складывается история целого Отечества, патриотизм, любовь и уважение к родным местам, которые растят настоящих Героев. Дом-музей Николая Ивановича Масалова откроется ко Дню Победы", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что внутри дома-музея воссоздадут обстановку сельского дома, в котором жил герой Великой Отечественной войны, вынесший из-под обстрела немецкую девочку. Сделать это помогут фотографии, которые сохранились в архивах односельчан, видеозаписи. В экспозицию дома-музея войдут личные вещи Николая Масалова: трюмо, журнальный столик, настенные часы, бритвенный прибор, маслобойка, мотоциклетный шлем, награды, документы и выходной костюм. Одноэтажный дом площадью 53,2 квадратных метра построен в 1964 году. В здании проведут капитальный ремонт, укрепят фундамент, смонтируют современные системы пожарной и охранной сигнализации, поменяют окна. Фасаду дома вернут первоначальный вид — покрасят в белый цвет, как это было при жизни Николая Масалова, а также восстановят забор. По решению губернатора, площадь усадьбы расширят, чтобы сделать мемориальный комплекс.
https://ria.ru/20240220/soglashenie-1928517496.html
https://ria.ru/20240219/dizelevoz-1928205562.html
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сергей цивилев, кемеровская область
Сергей Цивилев, Кемеровская область

Дом-музей Николая Масалова откроется ко Дню Победы, заявил Цивилев

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 фев – РИА Новости. Дом-музей героя Великой Отечественной войны Николая Масалова откроется ко Дню Победы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в Тяжинский округ.
Во время рабочего визита в Тяжинский округ Сергей Цивилев побывал в доме, в котором раньше жил Герой Кузбасса, легендарный Николай Масалов. По поручению губернатора, усадьбу со всеми постройками в кратчайшие сроки выкупят у нынешних хозяев, чтобы организовать дом-музей Героя.
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"Это будет место притяжения для наших ветеранов, молодежи, юнармейцев. Сделаем здесь хороший музей, будем организовывать экскурсии. Очень здорово, что сохранился дом, это все подлинное, живая история. Важно сохранить все так, как было при Николае Ивановиче. Здорово, что новые хозяева сберегли старую лепнину на потолке, во дворе растут цветы и деревья, посаженные самим Масаловым. Все это — крупицы, из которых складывается история целого Отечества, патриотизм, любовь и уважение к родным местам, которые растят настоящих Героев. Дом-музей Николая Ивановича Масалова откроется ко Дню Победы", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что внутри дома-музея воссоздадут обстановку сельского дома, в котором жил герой Великой Отечественной войны, вынесший из-под обстрела немецкую девочку. Сделать это помогут фотографии, которые сохранились в архивах односельчан, видеозаписи. В экспозицию дома-музея войдут личные вещи Николая Масалова: трюмо, журнальный столик, настенные часы, бритвенный прибор, маслобойка, мотоциклетный шлем, награды, документы и выходной костюм.
Одноэтажный дом площадью 53,2 квадратных метра построен в 1964 году. В здании проведут капитальный ремонт, укрепят фундамент, смонтируют современные системы пожарной и охранной сигнализации, поменяют окна. Фасаду дома вернут первоначальный вид — покрасят в белый цвет, как это было при жизни Николая Масалова, а также восстановят забор. По решению губернатора, площадь усадьбы расширят, чтобы сделать мемориальный комплекс.
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