https://ria.ru/20240222/trevoga-1929001222.html
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2024
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:26
2024-02-22T15:26
2024-02-22T15:26
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 15.10 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929000577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу