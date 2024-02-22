Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/tranzit-1928932319.html
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 22.02.2024
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину
Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:41
2024-02-22T11:41
экономика
россия
украина
евросоюз
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752137996_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_1d22c9b9765b27804d221ba725ae72b3.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке правительства. Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов. На вопрос, были ли контакты между Россией и Европой по транзиту газа, собеседник агентства ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752137996_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4af150e1366fb6b57ce79f966b7e9b8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Цены на нефть
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину

Источник: ЕС пока не выходил на Россию с идеями по транзиту газа через Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке правительства.
Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов.
На вопрос, были ли контакты между Россией и Европой по транзиту газа, собеседник агентства ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
3 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвросоюзЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала