https://ria.ru/20240222/tranzit-1928932319.html

Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину

Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 22.02.2024

Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину

Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:41

2024-02-22T11:41

2024-02-22T11:41

экономика

россия

украина

евросоюз

цены на нефть

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке правительства. Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов. На вопрос, были ли контакты между Россией и Европой по транзиту газа, собеседник агентства ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

россия

украина

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Кирилл Волков

экономика, россия, украина, евросоюз, цены на нефть