https://ria.ru/20240222/tranzit-1928932319.html
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 22.02.2024
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину
Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:41
2024-02-22T11:41
2024-02-22T11:41
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину, заявил РИА Новости источник в экономическом блоке правительства. Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов. На вопрос, были ли контакты между Россией и Европой по транзиту газа, собеседник агентства ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Цены на нефть
Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину
Источник: ЕС пока не выходил на Россию с идеями по транзиту газа через Украину