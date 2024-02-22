https://ria.ru/20240222/tovarooborot-1928989302.html

Эксперт спрогнозировал рекордный рост товарооборота России с Китаем

Эксперт спрогнозировал рекордный рост товарооборота России с Китаем - РИА Новости, 22.02.2024

Эксперт спрогнозировал рекордный рост товарооборота России с Китаем

Товарооборот России и Китая по итогам текущего года может достигнуть рекордных 250 миллиардов долларов, такой прогноз РИА Новости дал эксперт Института... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:31

2024-02-22T14:31

2024-02-22T14:31

экономика

китай

россия

пекин

газпром

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БАКУ, 22 фев – РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам текущего года может достигнуть рекордных 250 миллиардов долларов, такой прогноз РИА Новости дал эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Владимир Нежданов. Лидеры России и Китая ставили задачу удвоить товарооборот, доведя его со 100 миллиардов долларов в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, по данным российской стороны - 227,7 миллиарда. То есть установленная на 2024 год цель была достигнута досрочно. В начале февраля директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев в интервью РИА Новости заявил, что РФ ожидает еще более высоких показателей торговли с КНР в 2024 году. "В целом если поработать над проблемами и различными ограничениями, товарооборот России и Китая по итогам текущего года может достигнуть рекордных 250 миллиардов долларов. Российско-китайская торговля переживает стремительное развитие, прежде всего потому, что Пекин и Москва являются двумя взаимодополняемыми друг для друга экономиками. В частности мы можем обратить внимание на структуру производства в обеих странах, и это продемонстрирует нам, что торговля между Россией и Китаем выгодна как русским, так и китайцем. На этом фоне особое значение имеют энергоресурсы. Отметим, что поставки нефти и природного газа из России в КНР сохраняют ключевое значение для двухсторонней торговли. Выступая одним из ведущих поставщиков нефти и природного газа в КНР, Россия видит в Китае рынок, способный принять часть энергоресурсов, ранее направляемых в Европу", - сказал Нежданов. По его словам, в частности, можно отметить, что поставки трубопроводного газа увеличились почти на 50%, а в течение ближайших лет планируется выход на проектные мощности газопровода "Сила Сибири". "Сила Сибири" - российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект "Газпрома" и CNPC (Китай). Открытие состоялось 2 декабря 2019 года. "Вместе с этим другая перспективная сфера - эта поставки в Китай сельскохозяйственной продукции. Россия постепенно открывает китайский рынок продовольствия для себя. Тут уместно напомнить, что в 2015 году был отменен запрет на поставки из РФ и КНР пшеницы, кукурузы, риса, сахара, сои и рапса. В 2018 году – гречневые крупы, овсяные хлопья, семян подсолнечника и масличного льна. Были также допущены молочная продукция, замороженное мясо птицы. В 2019 году – ячмень, соевый, рапсовый, подсолнечной шрот. В 2020 году первым двум российским предприятиям также были разрешены поставки говядины в Китай. Именно по этой причине сельское хозяйство тоже набирает обороты во взаимной торговле этих двух стран. Эта сфера также начинает быть локомотивом в общей картине товарооборота Китая и РФ", - отметил собеседник агентства. Нежданов подчеркнул, что также сохраняются и ограничения поставок из РФ в Китай баранины, свинины, мяса кролика, прополиса, а также инкубационных яиц. "По этой причине нужно сказать, что у нас есть над чем работать. У нас есть сферы роста, поскольку отмена тех или иных ограничений может означать возможность экономического роста в торговле между двумя странами. Немалую роль также приобретает продажа бытовых товаров. Это увеличения количества и "автокитайцев" на наших дорогах, рост продажи китайских смартфонов, ноутбуков и весь ассортимент бытовой и строительной техники. В этой связи говоря о потенциале российско-китайской торговли, в перспективе планка 250 миллиардов долларов, 300 миллиардов – это не предел, при благоприятных обстоятельствах. Напомню, что Китай планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году и это создает в КНР гигантский рынок природного газа. Это открывает огромные возможности для наращивания поставок топлива в ближайшие десятилетия", - сказал эксперт. По его словам, единственным актуальным барьером остается проблема сдерживания Китаем российского экспорта в связи с высоким уровнем протекционизма и сохраняющейся неготовности Пекином поставлять товары, которые находятся в санкционных перечнях Запада. "Другой преградой для развития товарооборота между Пекином и Москвой остается инфраструктура и логистика. Естественно, рост торговли, рост взаимодействия показывает, что мы встречаем необходимость увеличения пропускной способности таможенных пунктов. Мы также наблюдаем дефицит мощностей железнодорожных магистралей, портов. И конечно же эти инфраструктурные сферы демонстрируют важность инвестиций в эти сектора. Как минимум для поддержания достигнутого объема торговли между Китаем и Россией, как максимум для его перспективного роста", - подчеркнул Нежданов.

https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928376269.html

https://ria.ru/20240220/brendy-1928605899.html

https://ria.ru/20240219/forum-1928293071.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928310127.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, пекин, газпром