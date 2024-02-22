https://ria.ru/20240222/territorii-1928985509.html
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина - РИА Новости, 22.02.2024
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина
Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:21
2024-02-22T14:21
2024-02-22T14:21
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джон миршаймер
чикагский университет
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? <…> Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий", — отметил он.Миршаймер подчеркнул, что никакие финансовые средства, передаваемые Западом Украине, не помогут ВСУ одержать победу. По этой причине правительству страны необходимо задуматься о переговорах с Россией, чья армия перехватила инициативу по всей линии фронта."Украинцам нужно заключить сделку", — резюмировал эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, россия, москва, джон миршаймер, чикагский университет, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Вооруженные силы Украины
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина
Профессор Миршаймер: Украина потеряет больше территорий без переговоров о мире