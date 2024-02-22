Рейтинг@Mail.ru
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/territorii-1928985509.html
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина - РИА Новости, 22.02.2024
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина
Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:21
2024-02-22T14:21
в мире
украина
россия
москва
джон миршаймер
чикагский университет
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? &lt;…&gt; Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий", — отметил он.Миршаймер подчеркнул, что никакие финансовые средства, передаваемые Западом Украине, не помогут ВСУ одержать победу. По этой причине правительству страны необходимо задуматься о переговорах с Россией, чья армия перехватила инициативу по всей линии фронта."Украинцам нужно заключить сделку", — резюмировал эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, джон миршаймер, чикагский университет, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Вооруженные силы Украины
"Больше территорий": в США раскрыли, в каком виде останется Украина

Профессор Миршаймер: Украина потеряет больше территорий без переговоров о мире

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? <…> Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий", — отметил он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве
Вчера, 11:35
Миршаймер подчеркнул, что никакие финансовые средства, передаваемые Западом Украине, не помогут ВСУ одержать победу. По этой причине правительству страны необходимо задуматься о переговорах с Россией, чья армия перехватила инициативу по всей линии фронта.
"Украинцам нужно заключить сделку", — резюмировал эксперт.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Путин смеется": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети
Вчера, 09:58
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДжон МиршаймерЧикагский университетВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала