https://ria.ru/20240222/tekhnika-1928980031.html

Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии

Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии

Россия в последнее время смогла поставить бронетанковую технику в Вооруженные силы в максимальных объёмах, это тысячи экземпляров, заявил зампредседателя... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:06

2024-02-22T14:06

2024-02-22T14:06

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия в последнее время смогла поставить бронетанковую технику в Вооруженные силы в максимальных объёмах, это тысячи экземпляров, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объёмах в последнее время поставить в Вооружённые силы. И эта техника используется. Это тысячи и тысячи экземпляров бронетанковой техники", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240221/vmf-1928496256.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф