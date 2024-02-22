https://ria.ru/20240222/tekhnika-1928980031.html
Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии
Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии
Россия в последнее время смогла поставить бронетанковую технику в Вооруженные силы в максимальных объёмах, это тысячи экземпляров, заявил зампредседателя... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:06
2024-02-22T14:06
2024-02-22T14:06
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия в последнее время смогла поставить бронетанковую технику в Вооруженные силы в максимальных объёмах, это тысячи экземпляров, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объёмах в последнее время поставить в Вооружённые силы. И эта техника используется. Это тысячи и тысячи экземпляров бронетанковой техники", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Вооруженные силы РФ
Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии
Медведев: РФ смогла поставить бронетанковую технику в ВС в максимальных объемах
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия в последнее время смогла поставить бронетанковую технику в Вооруженные силы в максимальных объёмах, это тысячи экземпляров, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объёмах в последнее время поставить в Вооружённые силы. И эта техника используется. Это тысячи и тысячи экземпляров бронетанковой техники", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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