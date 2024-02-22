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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/svo-1928979640.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:04
2024-02-22T14:04
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. "Потери противника составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
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украина, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, США
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка.
«
"Потери противника составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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