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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.02.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:04

2024-02-22T14:04

2024-02-22T14:04

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. "Потери противника составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.

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украина, россия, вооруженные силы украины, сша