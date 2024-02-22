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Тейлор Свифт снова признана самым продаваемым музыкальным исполнителем - РИА Новости, 22.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:24 22.02.2024 (обновлено: 12:04 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/svift-1928925685.html
Тейлор Свифт снова признана самым продаваемым музыкальным исполнителем
Тейлор Свифт снова признана самым продаваемым музыкальным исполнителем - РИА Новости, 22.02.2024
Тейлор Свифт снова признана самым продаваемым музыкальным исполнителем
Американская певица Тейлор Свифт четвертый раз и второй год подряд стала самым продаваемым музыкальным исполнителем 2023 года, говорится в докладе Международной РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:24
2024-02-22T12:04
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт четвертый раз и второй год подряд стала самым продаваемым музыкальным исполнителем 2023 года, говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). "Мы очень гордимся, что в четвертый раз присуждаем Тейлор Свифт премию "Мирового исполнителя (2023) года" по версии IFPI", — прокомментировала Льюис Моррисон, директор отдела чартов и сертификатов федерации. Согласно докладу, итог подсчитывался с учетом показателей продаж композиций на стриминговых платформах, а также продаж альбомов на физических носителях за весь календарный год. Во время подсчета учитываются продажи композиций, выпущенных за все годы активности артиста. Федерация подчеркивает, что Тейлор Свифт за 11 лет существования номинации чаще других исполнителей возглавляла рейтинг самых продаваемых музыкантов, а именно в 2014, 2019 и 2022 годах. Второе и третье места заняли южнокорейские поп-группы Seventeen и Stray Kids. В начале февраля Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights. В декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time.
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новости шоу-бизнеса, тейлор свифт (певица), знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тейлор Свифт (певица), Знаменитости, Музыка
Тейлор Свифт снова признана самым продаваемым музыкальным исполнителем

Тейлор Свифт второй год подряд признана самым продаваемым музыкантом

© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт четвертый раз и второй год подряд стала самым продаваемым музыкальным исполнителем 2023 года, говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
«
"Мы очень гордимся, что в четвертый раз присуждаем Тейлор Свифт премию "Мирового исполнителя (2023) года" по версии IFPI", — прокомментировала Льюис Моррисон, директор отдела чартов и сертификатов федерации.
Согласно докладу, итог подсчитывался с учетом показателей продаж композиций на стриминговых платформах, а также продаж альбомов на физических носителях за весь календарный год.
Во время подсчета учитываются продажи композиций, выпущенных за все годы активности артиста.
Федерация подчеркивает, что Тейлор Свифт за 11 лет существования номинации чаще других исполнителей возглавляла рейтинг самых продаваемых музыкантов, а именно в 2014, 2019 и 2022 годах.
Второе и третье места заняли южнокорейские поп-группы Seventeen и Stray Kids.
В начале февраля Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights. В декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаТейлор Свифт (певица)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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