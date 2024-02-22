https://ria.ru/20240222/ssha-1928925018.html

Госаппарату в США безразлично, кто у находится власти, заявил Медведев

Госаппарату в США безразлично, кто у находится власти, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Госаппарату в США безразлично, кто у находится власти, заявил Медведев

"Глубинное государство" в США в лице сильного среднего госаппарата позволяет стране преодолевать массу сложностей, ему безразлично, кто у власти, он "всех... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:22

2024-02-22T11:22

2024-02-22T11:32

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Глубинное государство" в США в лице сильного среднего госаппарата позволяет стране преодолевать массу сложностей, ему безразлично, кто у власти, он "всех держит в руках", хотя и не может полностью снять противоречий, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Когда говорят о глубинном государстве, если не брать всякие дурацкие теории, а говорить по-серьезному, вот это глубинное государство – это просто очень сильный государственный аппарат на среднем уровне, которому безразлично, кто стоит у власти: демократ или республиканец, смешной дед, который забывает фамилии лидеров других стран, или вполне крепкий руководитель. Этот государственный аппарат всех держит в руках", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Этим, по его мнению, сильна Америка и именно это позволяет ей "преодолевать самые разные препятствия". "На самом деле, создать такой государственный аппарат – это очень серьезная и большая задача, и к этому нужно относиться с уважением, это позволяет им преодолевать массу сложностей. Но даже этот государственный аппарат не способен в полной мере снять проблемы и противоречия, которые способен принести тот или иной руководитель", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html

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Варвара Скокшина

дмитрий медведев, в мире, сша