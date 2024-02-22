В США произошел цивилизационный раздел, заявил Медведев
Медведев: в США произошел цивилизационный раздел из-за курса Вашингтона
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Между частями США произошел цивилизационный раздел в результате бездарного курса Вашингтона после распада СССР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Техасом.
"Самое главное, почему? Потому что произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки. И взаимоотношения между сторонниками Демократической партии и Республиканской партии. Раньше же смеялись, говорили: "Да это одно и то же все, это все крупный капитал, а у них единая позиция, есть лишь отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют". А сейчас так уже сказать нельзя. Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят", - сказал Медведев.
"Вот посмотрите, каково отношение ядерного демократического электората к Дональду Трампу. Они его ненавидят больше, чем нас всех вместе взятых, потому что они видят в нём угрозу. И, наоборот, трамписты, консервативное крыло Республиканской партии, считают, что этот курс, курс демократов, вот этой оголтелой глобализацией заведёт Америку в тупик. Отсюда Make America great again – это лозунг возрождения внутренних сил Америки. Это их проблема на самом деле, но то, что это случится, еще 20-25 лет назад невозможно было себе представить. А случилось это именно в силу того бездарного курса, который проводит руководство США после распада Советского Союза", - подчеркнул российский политик.