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В США произошел цивилизационный раздел, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:58 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ssha-1928915387.html
В США произошел цивилизационный раздел, заявил Медведев
В США произошел цивилизационный раздел, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В США произошел цивилизационный раздел, заявил Медведев
Между частями США произошел цивилизационный раздел в результате бездарного курса Вашингтона после распада СССР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:58
2024-02-22T10:58
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Между частями США произошел цивилизационный раздел в результате бездарного курса Вашингтона после распада СССР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Техасом. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо. "Самое главное, почему? Потому что произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки. И взаимоотношения между сторонниками Демократической партии и Республиканской партии. Раньше же смеялись, говорили: "Да это одно и то же все, это все крупный капитал, а у них единая позиция, есть лишь отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют". А сейчас так уже сказать нельзя. Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят", - сказал Медведев. "Вот посмотрите, каково отношение ядерного демократического электората к Дональду Трампу. Они его ненавидят больше, чем нас всех вместе взятых, потому что они видят в нём угрозу. И, наоборот, трамписты, консервативное крыло Республиканской партии, считают, что этот курс, курс демократов, вот этой оголтелой глобализацией заведёт Америку в тупик. Отсюда Make America great again – это лозунг возрождения внутренних сил Америки. Это их проблема на самом деле, но то, что это случится, еще 20-25 лет назад невозможно было себе представить. А случилось это именно в силу того бездарного курса, который проводит руководство США после распада Советского Союза", - подчеркнул российский политик.
https://ria.ru/20240215/tekhas-1927522225.html
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сша, техас, дмитрий медведев, дональд трамп, в мире
США, Техас, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, В мире
В США произошел цивилизационный раздел, заявил Медведев

Медведев: в США произошел цивилизационный раздел из-за курса Вашингтона

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Между частями США произошел цивилизационный раздел в результате бездарного курса Вашингтона после распада СССР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Техасом.
В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо.
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"Самое главное, почему? Потому что произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки. И взаимоотношения между сторонниками Демократической партии и Республиканской партии. Раньше же смеялись, говорили: "Да это одно и то же все, это все крупный капитал, а у них единая позиция, есть лишь отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют". А сейчас так уже сказать нельзя. Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят", - сказал Медведев.
"Вот посмотрите, каково отношение ядерного демократического электората к Дональду Трампу. Они его ненавидят больше, чем нас всех вместе взятых, потому что они видят в нём угрозу. И, наоборот, трамписты, консервативное крыло Республиканской партии, считают, что этот курс, курс демократов, вот этой оголтелой глобализацией заведёт Америку в тупик. Отсюда Make America great again – это лозунг возрождения внутренних сил Америки. Это их проблема на самом деле, но то, что это случится, еще 20-25 лет назад невозможно было себе представить. А случилось это именно в силу того бездарного курса, который проводит руководство США после распада Советского Союза", - подчеркнул российский политик.
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