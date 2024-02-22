https://ria.ru/20240222/spetsoperatsiya-1929069336.html

Спецоперация, 22 февраля: освобожден населенный пункт Победа

Спецоперация, 22 февраля: освобожден населенный пункт Победа - РИА Новости, 22.02.2024

Спецоперация, 22 февраля: освобожден населенный пункт Победа

Об успехах российских военных в зоне спецоперации, интервью Дмитрия Медведева и плане Б для Зеленского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:25

2024-02-22T20:25

2024-02-22T20:39

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

дмитрий медведев

александр богомаз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925999233_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_96463538bdfff70aaf6b9054d05144df.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Об успехах российских военных в зоне спецоперации, интервью Дмитрия Медведева и плане Б для Зеленского — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, а также улучшили положение по переднему краю. Кроме того, они заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении, следует из сводки Минобороны.Помимо этого, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли украинским войскам поражение на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Также они отразили 15 атак и контратак на Купянском, Авдеевском и Херсонском направлениях. При этом Киев потерял около 800 солдат, четыре танка, пять БМП, два бронетранспортера М113 и артсистему М777 американского производства, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана" украинского, гаубицу Д-20, а также САУ "Гвоздика", боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубицу "Мста-Б", пушку М-46 и станцию радиоэлектронной борьбы. При контрбатарейной борьбе удалось поразить американскую артсистему М777, гаубицу М198 и САУ М109 Paladin, самоходную пушку "Гиацинт-С", гаубицу "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Авиация и артиллерия поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Средства ПВО за сутки сбили переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Исчезает с карты мираЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что даже попытки западных стран вытолкнуть Украину в направлении переговоров пока не приносят успеха. По его словам, это происходит из-за того, что киевские власти осознают: как только они согласятся на переговоры на российских условиях (признание результатов СВО), "им моментально оторвут голову, их снесут". В то же время процесс исчезновения Украины с карты мира уже идет и его не остановить, считает зампредседателя Совбеза. Он также предупредил, что "игрища" вокруг поставок оружия Киеву крайне опасны и могут непреднамеренно привести к началу ядерного конфликта. Медведев пояснил, что старт самолета из страны НАТО может быть расценен как нападение на Россию. Дальнейшие возможные события он описывать не стал. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате украинского обстрела из РСЗО кассетными боеприпасами здание автосервиса и два автомобиля были повреждены в населенном пункте Борок. Обошлось без пострадавших. Российские хакеры из группы RaHDIt опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих жителей страны для отправки на фронт. Хакеры отметили, что решили обнародовать эти сведения, чтобы украинцы знали в лицо, кто "их убивает", от кого им "следует прятаться" и чьи дома "обходить стороной". "Мы надеемся, что наша информация поможет сорвать планы укронацистской власти по мобилизации и тем самым помочь нашей армии!" — заявили в RaHDIt. У кого инициативаЭкс-глава ЦРУ Роберт Гейтс признал, что инициатива на Украине перешла к российской армии, а дальнейшие пакеты санкций против Москвы не нанесут вреда ее экономике. По его словам, взятие Авдеевки российскими войсками открывает возможность для их дальнейшего продвижения. Копенгаген передаст первые истребители F-16 Киеву летом, рассказал в четверг глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Кроме того, по его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов. Американская газета Washington Post выпустила материал, согласно которому США на фоне конфликта на Украине пересматривают подход к способам боевых действий. Они откажутся от тех, что использовались в Ираке и Афганистане, и сосредоточатся на подготовке к более масштабному конфликту с такими противниками, как Россия и Китай. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в "агрессивном поведении" в отношении французских вооруженных сил. Он заявил, что месяц назад российская ПВО якобы угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, а несколько месяцев назад российский военный корабль подошел к самой границе территориальных вод, якобы чтобы "запугать Францию". Его белорусский коллега Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек. Из них лишь около 17 тысяч привлечены непосредственно к охране украинско-белорусской границы. В то же время, отметил министр, такая ситуация не требует дополнительного наращивания военных сил Белоруссии на границе с Украиной. Без плана Б, но с наркотикамиВладимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь, хотя и заверил, что Киев "найдет параллельные шаги, параллельные линии". По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь. На сайте Зеленского в четверг был опубликован указ, который разрешает иностранцам проходить службу в Нацгвардии Украины. Киев собирается построить еще 35 безэкипажных катеров, подобных тем, которые ночью 17 июля атаковали Крымский мост. Для этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил сбор более 7,7 миллиона долларов. Жители Одессы отбились от сотрудников военкомата, пытавшихся зайти в переполненный трамвай для проведения "транспортной мобилизации", сообщило украинское издание "Страна". Как видно на опубликованном видео, машиниста призывают продолжить движение, что он и делает. Минобороны Украины сообщило, что боевым медикам ВСУ теперь разрешено использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929059653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы СВО рассказывают о применении ВСУ химических боеприпасов Российские военнослужащие рассказали о фактах применения со стороны ВСУ химических боеприпасов в зоне СВО 2024-02-22T20:25 true PT1M28S

"Они мерзавцы": Медведев о релокантах, поддерживающих ВСУ Медведев назвал мерзавцами релокантов, поддерживающих ВСУ и желающих поражения России 2024-02-22T20:25 true PT1M38S

Медведев о том, кем в истории Украины останется Зеленский Медведев о том, кем в истории Украины останется Зеленский 2024-02-22T20:25 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, александр богомаз, нато, центральное разведывательное управление (цру), минобороны франции, f-16