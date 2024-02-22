https://ria.ru/20240222/spasenie-1928802311.html

Более 38 тысяч человек удалось спасти поисковикам в 2023 году

Более 38 тысяч человек удалось спасти поисковикам в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024

Более 38 тысяч человек удалось спасти поисковикам в 2023 году

Свыше 48 тысяч заявок на поиск пропавших людей поступило в 2023 году на бесплатную горячую линию, выделенную билайном для поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:00

2024-02-22T10:00

2024-02-22T10:00

россия

москва

технологии

билайн

поисковый отряд "лиза алерт"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910594201_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a4f9eed1260f05bf04c400d1b959ac3.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Свыше 48 тысяч заявок на поиск пропавших людей поступило в 2023 году на бесплатную горячую линию, выделенную билайном для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"; всего за прошлый год удалось найти более 38 тысяч человек, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Благодаря 239 операторам, дежурящим посменно, "ЛизаАлерт" ежедневно в круглосуточном режиме получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.Для того чтобы стать добровольцем отряда необходимо подключить смс-информирование и начать получать бесплатную рассылку о поисках пропавших людей в выбранном регионе или районе города. Таким образом с 2018 года стали добровольцами более 87 тысяч человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 миллиона смс-сообщений, говорится в сообщении.Дополнительно к смс-информированию можно подключить оповещения потенциальных свидетелей. С помощью механизмов больших данных получается анализировать огромное количество данных об абонентах. Так, смс стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.Также для помощи в поиске пропавших людей билайн внедрил механизм размещения ориентировок на экранах в магазинах одной из крупнейших торговых сетей в Москве и офисах обслуживания мобильного оператора по всей России.Там напомнили, что билайн является ключевым партнером "ЛизаАлерт" уже более 10 лет, предоставляя отряду на безвозмездной основе новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, технологии, билайн, поисковый отряд "лиза алерт"