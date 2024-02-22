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"Сделка с Путиным": СМИ раскрыли неожиданный план Запада по России - РИА Новости, 22.02.2024
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12:48 22.02.2024
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"Сделка с Путиным": СМИ раскрыли неожиданный план Запада по России
"Сделка с Путиным": СМИ раскрыли неожиданный план Запада по России - РИА Новости, 22.02.2024
"Сделка с Путиным": СМИ раскрыли неожиданный план Запада по России
В некоторых политических кругах западных стран планируют восстановить сотрудничество с Россией после окончания конфликта на Украине, пишет издание Politico. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:48
2024-02-22T12:48
россия
украина
киев
владимир путин
politico
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В некоторых политических кругах западных стран планируют восстановить сотрудничество с Россией после окончания конфликта на Украине, пишет издание Politico."Еще один негласный аспект западного подхода (в вопросе Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что некоторые надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта", — отметили в издании.Именно по этой причине Запад пытается маневрировать в вопросе поставок Киеву ракет дальнего действия, например, немецких Taurus, а также конфискации замороженных российских активов, говорится в материале."Запад не отказался от Украины, но его пристальное внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свернуть конфликт и заключить сделку с Путиным как можно скорее", — резюмировали в публикации.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страна не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, при желании, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
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россия, украина, киев, владимир путин, politico
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Politico
"Сделка с Путиным": СМИ раскрыли неожиданный план Запада по России

Politico: Запад планирует сотрудничать с Россией после конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В некоторых политических кругах западных стран планируют восстановить сотрудничество с Россией после окончания конфликта на Украине, пишет издание Politico.
"Еще один негласный аспект западного подхода (в вопросе Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что некоторые надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта", — отметили в издании.
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Именно по этой причине Запад пытается маневрировать в вопросе поставок Киеву ракет дальнего действия, например, немецких Taurus, а также конфискации замороженных российских активов, говорится в материале.
"Запад не отказался от Украины, но его пристальное внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свернуть конфликт и заключить сделку с Путиным как можно скорее", — резюмировали в публикации.
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страна не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, при желании, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.
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