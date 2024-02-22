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Словакия сохранит запрет на ввоз некоторых продуктов с Украины - РИА Новости, 22.02.2024
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15:04 22.02.2024 (обновлено: 16:02 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/slovakiya-1928998466.html
Словакия сохранит запрет на ввоз некоторых продуктов с Украины
Словакия сохранит запрет на ввоз некоторых продуктов с Украины - РИА Новости, 22.02.2024
Словакия сохранит запрет на ввоз некоторых продуктов с Украины
Словакия сохранит ранее введенный запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины, заявил в четверг словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:04
2024-02-22T16:02
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БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Словакия сохранит ранее введенный запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины, заявил в четверг словацкий премьер-министр Роберт Фицо.&quot;Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха, по политическим причинам она не допускает никаких решений по охране европейских фермеров, а потом она удивляется тому, что делают аграрии на улицах по всей Европе. Позиция Европейской комиссии лишь подтверждает то, что единственный путь для словацкого правительства - продолжать реализацию запрета на ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины. На данный момент это 14 продуктов&quot;, - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в социальной сети Facebook*.Ранее Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Фицо в свою очередь говорил, что Словакия не поддержит продление свободного ввоза товаров с Украины, если не будут учтены предложения по защите интересов словацких аграриев. По его мнению, полная либерализация торговли с Украиной значительно вредит странам, которые с ней соседствуют.В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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словакия, в мире, украина, роберт фицо, facebook, европа
Словакия, В мире, Украина, Роберт Фицо, Facebook, Европа
Словакия сохранит запрет на ввоз некоторых продуктов с Украины

Фицо: Словакия сохранит запрет на ввоз некоторой агропродукции с Украины

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Словакия сохранит ранее введенный запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины, заявил в четверг словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
«

"Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха, по политическим причинам она не допускает никаких решений по охране европейских фермеров, а потом она удивляется тому, что делают аграрии на улицах по всей Европе. Позиция Европейской комиссии лишь подтверждает то, что единственный путь для словацкого правительства - продолжать реализацию запрета на ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины. На данный момент это 14 продуктов", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в социальной сети Facebook*.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Фицо в свою очередь говорил, что Словакия не поддержит продление свободного ввоза товаров с Украины, если не будут учтены предложения по защите интересов словацких аграриев. По его мнению, полная либерализация торговли с Украиной значительно вредит странам, которые с ней соседствуют.
В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.
Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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