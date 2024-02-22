https://ria.ru/20240222/shpionazh-1928870861.html
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:29
2024-02-22T03:29
2024-02-22T09:59
в мире
япония
военно-морские силы сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928897953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e875e7a9032605024ca669502764ef.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает портал USNI News со ссылкой на документы. "Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией", - приводит портал слова из уведомления об обвинении. В частности он обвиняется в передаче секретной информации сотруднику неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также в непредоставлении начальству данных об иностранных контактах. Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.
https://ria.ru/20231212/tayvan-1915213732.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928897953_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_fd096f3d83e2a99bfbc24eec160df0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, военно-морские силы сша, сша
В мире, Япония, Военно-морские силы США, США
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже