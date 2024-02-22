https://ria.ru/20240222/shpionazh-1928870861.html

СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже

СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже

Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:29

2024-02-22T03:29

2024-02-22T09:59

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военно-морские силы сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает портал USNI News со ссылкой на документы. "Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией", - приводит портал слова из уведомления об обвинении. В частности он обвиняется в передаче секретной информации сотруднику неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также в непредоставлении начальству данных об иностранных контактах. Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

https://ria.ru/20231212/tayvan-1915213732.html

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в мире, япония, военно-морские силы сша, сша