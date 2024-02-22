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СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже - РИА Новости, 22.02.2024
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03:29 22.02.2024 (обновлено: 09:59 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/shpionazh-1928870861.html
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:29
2024-02-22T09:59
в мире
япония
военно-морские силы сша
сша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает портал USNI News со ссылкой на документы. "Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией", - приводит портал слова из уведомления об обвинении. В частности он обвиняется в передаче секретной информации сотруднику неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также в непредоставлении начальству данных об иностранных контактах. Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.
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в мире, япония, военно-морские силы сша, сша
В мире, Япония, Военно-морские силы США, США
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже

USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже

© AP Photo / Mass Communication Specialist 1st Class Donavan K. PatuboЭсминец USS Higgins
Эсминец USS Higgins - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 1st Class Donavan K. Patubo
Эсминец USS Higgins. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину, сообщает портал USNI News со ссылкой на документы.
«
"Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией", - приводит портал слова из уведомления об обвинении.
В частности он обвиняется в передаче секретной информации сотруднику неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также в непредоставлении начальству данных об иностранных контактах.
Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.
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