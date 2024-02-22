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Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли
Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли - РИА Новости, 23.02.2024
Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли
Президент России Владимир Путин поддержал изменение шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-22T18:30
2024-02-22T18:30
2024-02-23T10:59
владимир путин
россия
общество
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КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал изменение шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли."Обязательно поработаем <...> Это справедливо", — заявил российский лидер на встрече с руководством логистических фирм и водителями грузового транспорта.Вопрос об увеличении суточных поднял один из участников мероприятия. Эти выплаты составляют 700 рублей в день, в то время как обед обходится в 500 рублей, объяснили Путину.Глава государства согласился с замечанием и необходимостью изменить шкалу расчета суточных и командировочных.Путин отметил, что сотрудники автомобильной отрасли постоянно находятся в разъездах, в то время как остальные работники выезжают в командировки гораздо реже, лишь несколько раз в год.
https://ria.ru/20231218/zarplata-1916569380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли
Путин: шкалу расчета суточных для работников автомобильной отрасли надо изменить
КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал изменение шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли.
"Обязательно поработаем <...> Это справедливо", — заявил российский лидер на встрече с руководством логистических фирм и водителями грузового транспорта.
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил Путин
Вопрос об увеличении суточных поднял один из участников мероприятия. Эти выплаты составляют 700 рублей в день, в то время как обед обходится в 500 рублей, объяснили Путину.
Глава государства согласился с замечанием и необходимостью изменить шкалу расчета суточных и командировочных.
Путин отметил, что сотрудники автомобильной отрасли постоянно находятся в разъездах, в то время как остальные работники выезжают в командировки гораздо реже, лишь несколько раз в год.
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих