https://ria.ru/20240222/shkala-1929119001.html

Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли

Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли - РИА Новости, 23.02.2024

Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли

Президент России Владимир Путин поддержал изменение шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-22T18:30

2024-02-22T18:30

2024-02-23T10:59

владимир путин

россия

общество

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КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал изменение шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли."Обязательно поработаем <...> Это справедливо", — заявил российский лидер на встрече с руководством логистических фирм и водителями грузового транспорта.Вопрос об увеличении суточных поднял один из участников мероприятия. Эти выплаты составляют 700 рублей в день, в то время как обед обходится в 500 рублей, объяснили Путину.Глава государства согласился с замечанием и необходимостью изменить шкалу расчета суточных и командировочных.Путин отметил, что сотрудники автомобильной отрасли постоянно находятся в разъездах, в то время как остальные работники выезжают в командировки гораздо реже, лишь несколько раз в год.

https://ria.ru/20231218/zarplata-1916569380.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество