https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html

Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации

Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 22.02.2024

Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации

Спасатели МЧС Алтайского края плетут маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:04

2024-02-22T10:04

2024-02-22T10:04

надежные люди

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 22 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС Алтайского края плетут маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Силами подразделений МЧС, базирующихся в краевой столице, было сплетено восемь маскировочных сетей… В плетении сетей участвовали коллективы восьми пожарно-спасательных частей Барнаула. В свободное от службы время они продолжают спасать людей. Ведь сети, сплетенные их руками, скроют от врага не только человеческие жизни, но и технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что маскировочные сети от спасателей уже в пути, скоро их получат участники спецоперации.

https://ria.ru/20240222/pomosch-1928886886.html

алтайский край

барнаул

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, барнаул