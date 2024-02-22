https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html
Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 22.02.2024
Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Спасатели МЧС Алтайского края плетут маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:04
2024-02-22T10:04
2024-02-22T10:04
надежные люди
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 22 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС Алтайского края плетут маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Силами подразделений МЧС, базирующихся в краевой столице, было сплетено восемь маскировочных сетей… В плетении сетей участвовали коллективы восьми пожарно-спасательных частей Барнаула. В свободное от службы время они продолжают спасать людей. Ведь сети, сплетенные их руками, скроют от врага не только человеческие жизни, но и технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что маскировочные сети от спасателей уже в пути, скоро их получат участники спецоперации.
https://ria.ru/20240222/pomosch-1928886886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, барнаул
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул
Спасатели МЧС Алтая плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Спасатели МЧС Алтая сплели 8 маскировочных сетей для участников спецоперации
БАРНАУЛ, 22 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС Алтайского края плетут маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
"Силами подразделений МЧС, базирующихся в краевой столице, было сплетено восемь маскировочных сетей… В плетении сетей участвовали коллективы восьми пожарно-спасательных частей Барнаула
.
В свободное от службы время они продолжают спасать людей. Ведь сети, сплетенные их руками, скроют от врага не только человеческие жизни, но и технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маскировочные сети от спасателей уже в пути, скоро их получат участники спецоперации.
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