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Сериал "ГДР" на НТВ: шпионские игры и исторические события

Сериал "ГДР" на НТВ: шпионские игры и исторические события - РИА Новости, 22.02.2024

Сериал "ГДР" на НТВ: шпионские игры и исторические события

В эфире телеканала НТВ 26 февраля в 20:00 состоится премьера многосерийного художественного фильма "ГДР". Создание кинопроекта стартовало в 2022 году 7 октября... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:31

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В эфире телеканала НТВ 26 февраля в 20:00 состоится премьера многосерийного художественного фильма "ГДР". Создание кинопроекта стартовало в 2022 году 7 октября – в день 73-летней годовщины образования Германской Демократической Республики (ГДР). В центре сюжета — разведчик Александр Нечаев, который не сдается под натиском обстоятельств. Подробнее о событиях киноленты читайте в материале РИА Новости.Шпионская драмаСобытия шпионской драмы разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя трещит по швам, вот-вот этот ледник прорвет плотину из дипломатии и военных союзов и устремится вниз, сметая все на своем пути.Главный герой — капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира."Несмотря на то, что сюжет сериала "ГДР" является вымышленным, он основан на реальных событиях Берлинской осени 1989 года. Про события, случившиеся до и после падения Берлинской стены, написано немало книг. Мы при разработке сценария, в первую очередь, опирались на книгу Олега Никифорова "Охота за призраками. Борьба спецслужб СССР, США и Западной Германии за архивы МГБ ГДР". Книга рассказывает о поиске секретного архива "Штази" и противостоянии разведчиков из КГБ, ЦРУ и Штази", — рассказал сценарист и креативный продюсер фильма Василий Павлов.Исторические событияГенеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что действие многосерийной шпионской драмы разворачивается в период, ставший новой точкой отсчета сегодняшней действительности для России."Качественные исторические детективы — это контент, которому мы уделяем особое внимание, так как работа с историческим материалом требует ювелирной точности и аккуратности. Особенно, когда, как в случае с "ГДР", в основе сюжета реальные события. Такие проекты получают огромный отклик от самой широкой аудитории. "ГДР" — это имиджевый проект, который, мы надеемся, станет очередным хитом НТВ", — уточнил Вайнштейн.Павлов добавил, что сценарий сериала построен на двух мощных сюжетных линиях: первая – это шпионские приключения в Берлине, насыщенные экшеном, загадками, детективными поворотами, личными отношениями героев. А вот вторая линия может быть не заметна сразу, потому что разворачивается постепенно, не спеша. Это события, происходившие в это же время в Кремле.Он отметил, что вторая линия более спокойная, напоминает по жанру политический триллер. В ней все статично, без шпионской беготни. Влиятельные люди сидят в кабинетах и разговаривают. Но то, что стоит за их разговорами и составляет суть линии — они меняют историю, борются друг с другом, без драк и перестрелок."Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьезным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое", — пояснил режиссер фильма Сергей Попов.Семья ГорбачевыхКроме вымышленных персонажей, в "ГДР" появятся реальные исторические деятели: заслуженный артист России Виталий Коваленко в проекте сыграл первого и последнего президента СССР Горбачева. В роли Раисы Горбачевой – актриса театра и кино Мадлен Джабраилова."Первой задачей, которую себе поставил, когда строил образ своего персонажа, – не давать никаких исторических оценок. Мне хотелось понять реального Горбачева: как он себя воспринимал и ощущал в той действительности, в том статусе, как он шел к этим событиям и как они формировали, меняли его. Чем больше погружался в эту историю, тем больше понимал – в тот момент что-то пошло не так. В сериале присутствует и личная трагедия Горбачева. Степень его тщеславия и веры в то, что он делает, – очень неопределенная", — сказал Коваленко.Горбачева в исполнении Джабраиловой получилась не такой, какой зритель привык видеть жену Горбачева на экране. Вместе с Горбачевым персонаж Джабраиловой станет ключевым для сюжета сериала."Для меня было важно понять, как Раиса Максимовна себя вела, как разговаривала в официальной и неофициальной обстановке, но при этом постараться добавить в эту роль что-то свое. Изучала видео с ее участием, деловые поездки и визиты, встречу с Нэнси Рейган, которая показывала ей Белый дом. Мне интересно, каким получится наш сериал. А тем, кто не застал перестройку и атмосферу меняющейся страны, будет любопытно узнать, какими были последние годы существования СССР. Все-таки у нас особенная страна", — отметила Джабраилова.Актер фильма Вадим Андреев добавил, что у его героя Анатолия Покровского, заместителя посла СССР в ГДР, возникают разногласия с дочерью, которая собирается уехать за границу с американским певцом."Режиссер проекта — Сергей Попов — настоящий профессионал своего дела, мы с ним не в первый раз работаем вместе, к тому же он ученик моего однокурсника Андрея Эшпая. Помню, как мы с Татьяной Михайловной Лиозновой — великим режиссером — приехали в ГДР с премьерой ее фильма "Конец света с последующим симпозиумом", где я сыграл главную роль. Это был конец 80-х, еще до падения Берлинской стены, первая моя поездка за рубеж. Оказавшись в ГДР, я был поражен изобилием на прилавках магазинов, привез домой одежду и пакетированный чай, которым угощал друзей. Мы каждый пакетик по восемь раз заваривали. Я думал: если в ГДР есть такие вещи, то что же там — за стеной", — вспоминает Андреев.Разработка сценарияПавлов отметил, что основной трудностью при написании сценария была необходимость глубоко проникнуть в эпоху Берлина 1989 года. Ведь история должна быть не просто достоверной, она должна не обманывать не только в деталях или интерьерах, но и в разговорах героев, их поведении, привычках."Здесь мы опирались на советы уже нескольких консультантов. Например, в то время в Берлине был очень популярен кофе. Так один из наших героев стал большим поклонником этого напитка. Мы старались быть правдивыми во всем, в любых мелочах. Берлин в нашей истории настолько подробно описан и снят, насколько это возможно в текущей ситуации. Сложностей проекту добавил тот факт, что даже сейчас многие материалы остаются засекреченными. В процессе работы над сценарием мы столкнулись с множеством различных версий происходившего 35 лет назад, и все они претендуют на истину", — сказал Павлов.И пояснил, что были внимательно изучены мнения журналистов, дипломатов, политиков, сотрудников спецслужб того времени. Версия фильма конструировалась в многочисленных обсуждениях, при активном участии продюсеров и консультантов."У нас не было задачи продвинуть чью-то конкретную теорию. Мы хотели сами разобраться во всем и понять мотивы и цели людей, стоявших за теми событиями, включая взгляды первых лиц СССР. Мы стремились создать честную историю без пропагандистской начинки. То, что получилось, может совпасть с чьими-то взглядами или, наоборот, кого-то оставить несогласным. Это хорошо, потому что наша цель — начать важный разговор про то время, потому что мировые события текущих лет корнями уходят как раз в развал СССР и Варшавского договора", — сказал Павлов.Сериал "ГДР" создан кинокомпанией "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pWvpByhG4p

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

телевидение, нтв (телеканал), кино и сериалы, сериалы