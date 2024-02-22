https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929015137.html
Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы"
Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы" - РИА Новости, 22.02.2024
Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы"
Великобритания добавила в санкционные списки имена заместителей гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса", следует из документа,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:18
2024-02-22T16:18
2024-02-22T16:18
экономика
лондон
алроса
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания добавила в санкционные списки имена заместителей гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса", следует из документа, опубликованного на сайте правительства. Обновленный список санкций включает следующих лиц, представленных как заместители гендиректора компании: Евгений Юрьевич Агуреев, Сергей Владимирович Барсуков, Алексей Николаевич Филипповский. Кроме того, было внесено имя первого заместителя генерального директора, исполнительного директора компании Игоря Витальевича Соболева.
https://ria.ru/20240222/yaponiya-1928879598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лондон, алроса, великобритания, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Лондон, Алроса, Великобритания, Санкции, Санкции в отношении России
Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы"
Великобритания добавила в санкционные списки имена замов гендиректора "Алроса"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания добавила в санкционные списки имена заместителей гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса", следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
Обновленный список санкций включает следующих лиц, представленных как заместители гендиректора компании: Евгений Юрьевич Агуреев, Сергей Владимирович Барсуков, Алексей Николаевич Филипповский. Кроме того, было внесено имя первого заместителя генерального директора, исполнительного директора компании Игоря Витальевича Соболева.
Япония расширила антироссийские санкции