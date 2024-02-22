https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929015137.html

Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы"

Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы" - РИА Новости, 22.02.2024

Лондон ввел санкции против заместителей гендиректора "Алросы"

Великобритания добавила в санкционные списки имена заместителей гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса", следует из документа,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:18

2024-02-22T16:18

2024-02-22T16:18

экономика

лондон

алроса

великобритания

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания добавила в санкционные списки имена заместителей гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса", следует из документа, опубликованного на сайте правительства. Обновленный список санкций включает следующих лиц, представленных как заместители гендиректора компании: Евгений Юрьевич Агуреев, Сергей Владимирович Барсуков, Алексей Николаевич Филипповский. Кроме того, было внесено имя первого заместителя генерального директора, исполнительного директора компании Игоря Витальевича Соболева.

https://ria.ru/20240222/yaponiya-1928879598.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, лондон, алроса, великобритания, санкции, санкции в отношении россии