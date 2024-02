https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 22.02.2024

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявления на сайте правительства. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:41

2024-02-22T15:41

2024-02-22T17:21

экономика

россия

великобритания

павел маринычев

игорь зюзин

владимир путин

мечел

алроса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявления на сайте правительства."Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны. <...> Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью", — говорится в тексте.Как отмечается, ограничения направлены на тех, кто якобы снабжает Россию боеприпасами, в частности, системами запуска ракет. Также санкции коснутся "ключевых источников доходов" Москвы. Речь идет о торговле металлами, алмазами и энергоносителями.Среди прочего Лондон ввел ограничения против:Помимо этого, санкции затронули компании Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC, турецкую Cozum Yazilim Donanim Elektronik; китайские Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., а также белорусские "Завод точной электромеханики" и ОАО "Планар".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://radiosputnik.ru/20240221/sanktsii-1928759134.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html

https://radiosputnik.ru/20240216/klishas-1927876723.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, великобритания, павел маринычев, игорь зюзин, владимир путин, мечел, алроса, арктик спг - 2, украина