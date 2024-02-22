Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции против руководителей крупных российских компаний
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявления на сайте правительства.
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"Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны. <...> Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью", — говорится в тексте.
Как отмечается, ограничения направлены на тех, кто якобы снабжает Россию боеприпасами, в частности, системами запуска ракет. Также санкции коснутся "ключевых источников доходов" Москвы. Речь идет о торговле металлами, алмазами и энергоносителями.
Среди прочего Лондон ввел ограничения против:
- завода имени Я. М. Свердлова;
- ООО "Арктик СПГ 2" и его директора Олега Карпушина;
- Челябинского кузнечно-прессового завода,
- компаний "Алмазный мир" и "АГД Даймондс";
- председателя совета директоров "Мечел" Игоря Зюзина;
- председателя совета директоров "ОМК" Анатолия Седых;
- гендиректора "Алроса" Павла Маринычева;
- гендиректора "Флай Бридж" Анны Лужанской;
- ряда членов совета директоров компании "Новатэк" и его председателя Александра Наталенко;
- авиационного предприятия "224 летный отряд" и его директора Владимира Михейчика;
- представителей руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
Помимо этого, санкции затронули компании Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC, турецкую Cozum Yazilim Donanim Elektronik; китайские Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., а также белорусские "Завод точной электромеханики" и ОАО "Планар".
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.