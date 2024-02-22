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Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 22.02.2024
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15:41 22.02.2024 (обновлено: 17:21 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 22.02.2024
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявления на сайте правительства. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:41
2024-02-22T17:21
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявления на сайте правительства.&quot;Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны. &lt;...&gt; Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью&quot;, — говорится в тексте.Как отмечается, ограничения направлены на тех, кто якобы снабжает Россию боеприпасами, в частности, системами запуска ракет. Также санкции коснутся "ключевых источников доходов" Москвы. Речь идет о торговле металлами, алмазами и энергоносителями.Среди прочего Лондон ввел ограничения против:Помимо этого, санкции затронули компании Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC, турецкую Cozum Yazilim Donanim Elektronik; китайские Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., а также белорусские "Завод точной электромеханики" и ОАО "Планар".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://radiosputnik.ru/20240221/sanktsii-1928759134.html
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экономика, россия, великобритания, павел маринычев, игорь зюзин, владимир путин, мечел, алроса, арктик спг - 2, украина
Экономика, Россия, Великобритания, Павел Маринычев, Игорь Зюзин, Владимир Путин, Мечел, Алроса, Арктик СПГ - 2, Украина
Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против руководителей крупных российских компаний

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на 50 позиций, следует из заявления на сайте правительства.
«

"Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны. <...> Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью", — говорится в тексте.

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Как отмечается, ограничения направлены на тех, кто якобы снабжает Россию боеприпасами, в частности, системами запуска ракет. Также санкции коснутся "ключевых источников доходов" Москвы. Речь идет о торговле металлами, алмазами и энергоносителями.
Среди прочего Лондон ввел ограничения против:
  • завода имени Я. М. Свердлова;
  • ООО "Арктик СПГ 2" и его директора Олега Карпушина;
  • Челябинского кузнечно-прессового завода,
  • компаний "Алмазный мир" и "АГД Даймондс";
  • председателя совета директоров "Мечел" Игоря Зюзина;
  • председателя совета директоров "ОМК" Анатолия Седых;
  • гендиректора "Алроса" Павла Маринычева;
  • гендиректора "Флай Бридж" Анны Лужанской;
  • ряда членов совета директоров компании "Новатэк" и его председателя Александра Наталенко;
  • авиационного предприятия "224 летный отряд" и его директора Владимира Михейчика;
  • представителей руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
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Помимо этого, санкции затронули компании Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC, турецкую Cozum Yazilim Donanim Elektronik; китайские Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., а также белорусские "Завод точной электромеханики" и ОАО "Планар".
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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